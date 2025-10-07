Lorca se queda sin juzgado especializado en violencia sobre la mujer, según denuncia el PP En 2024 se tramitaron en el municipio 520 diligencias por casos de maltrato

Inma Ruiz Martes, 7 de octubre 2025, 12:49 Comenta Compartir

El PP denunció este martes que Lorca se ha quedado sin un juzgado especializado en violencia sobre la mujer pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia había exigido al Ministerio de Justicia su creación inmediata. La diputada regional María del Carmen Ruiz, criticó el «abandono institucional intolerable» por parte del Gobierno central al dejar fuera al municipio de los refuerzos judiciales recientemente aprobados en la Región de Murcia.

Afirmó que, según el informe del Consejo General del Poder Judicial, la ampliación de competencias supondrá un incremento cercano al 20 % en el número de asuntos que deberán tramitar los juzgados de violencia sobre la mujer en la Región. Lamentó que el Gobierno de España haya autorizado la incorporación de dos nuevas unidades en Murcia y Cartagena, dejando a Lorca excluida a pesar de su elevada carga de trabajo.

Según Ruiz, es «inadmisible» que Lorca, con una población cercana a los 100.000 habitantes, siga sin contar con un juzgado específico en esa materia. Explicó que en 2024, se tramitaron 520 diligencias por violencia machista, «casi dos casos diarios, y aun así el Gobierno nos deja fuera de ese respaldo judicial. Esto es un castigo a Lorca y a sus víctimas». Añadió que «mientras el Gobierno central concede unidades a otros municipios, nuestras mujeres siguen esperando justicia en juzgados saturados que además llevan robos, desahucios o ejecuciones hipotecarias»

La concejala de la Mujer, María de las Huertas García, incidió en que la falta de medios pone en riesgo la protección de las mujeres: «Cada caso de violencia de género debe ser atendido con la máxima prioridad y sensibilidad, y eso sólo será posible contando con un juzgado especializado plenamente dotado. No podemos seguir condenando a las víctimas a colas, retrasos y falta de atención adecuada». Anunció que el PP llevará esta reivindicación «donde sea necesario» y que presentará una iniciativa parlamentaria en la Asamblea Regional para exigir su puesta en marcha.