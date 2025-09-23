La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza de Joaquín Castellar, en la Corredera, repleta de público durante la Feria de Día, el pasado fin de semana. La actuación de Sr. Lobo concitó una alta afluencia de espectadores en la plaza de España. Ayto. Lorca

Lleno hasta la bandera en el primer fin de semana de la Feria y Fiestas de septiembre de Lorca

Lorca arranca sus festejos con el respaldo de miles de lorquinos y visitantes a su amplio programa de actos, con música en directo, encierro y atracciones como platos fuertes

EFQ

Lorca

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:06

La Feria de Día abarrotaba durante el pasado fin de semana las principales calles y plazas del casco antiguo de Lorca, registrándose un lleno hasta la bandera que propiciaba el completo programa de actos, con acontecimientos que abarcaban un abanico de posibilidades. «Las calles y plazas han recuperado la alegría con un ambiente único en la Feria de Día», señala la edil de Festejos, María de las Huertas García Pérez.

El viernes, el encendido de la portada del Huerto de la Rueda reunía a cientos de personas, que recorrían el ferial con más de 70 atracciones, entre las que se incluye el 'Impact', única en el mundo, o la noria panorámica con más de 30 metros de altura y accesible. «Hasta el jueves el Huerto de la Rueda guardará silencio entre las 18 y 22 horas en atención a los niños con necesidades especiales», recuerda la edil, destacando del fin de semana la versatilidad del Coso de Sutullena.

«El domingo por la mañana, el 'encierro' infantil, desde la plaza de España, llevaba a cientos de niños acompañados de sus padres y abuelos hasta el ruedo de la plaza de toros. Y por la tarde, Paco Ureña y Juan Ortega hacían disfrutar al público con un mano a mano en el que cortaron seis orejas. Pero aún queda mucho por ver en el coso de Sutullena, ya que será escenario de la exhibición de enganches, del concierto de Vanesa Martín y de Antoñito Molina».

El Huerto de la Rueda permanecerá libre de ruido hasta el jueves, entre las 18 y 22 horas

El sábado se inauguraba la primera portada de la Feria de Día que se ha convertido en uno de los elementos más fotografiados de las celebraciones. «La estampa, con la presencia de Coros y Danzas de Lorca bailando bajo ella, fue preciosa. Desde entonces, es uno de los recursos más vistosos de nuestra Feria de Día», subraya, para añadir que «el tardeo está teniendo mucho éxito, con masiva presencia de jóvenes que están disfrutando de un ambiente concebido especialmente para ellos en plaza Real».

Estos días los más pequeños cobrarán protagonismo con representaciones infantiles y el espectáculo de la Pandilla de Drilo, además del clásico maratón, 'Lorca, ciudad de cuento', que llega a su edición número 30. Y los fines de semana, con guardería infantil y ludoteca, en el jardín del Palacio de Guevara, «para niños de entre 3 y 12 años, con talleres, maquillaje, globoflexia, castillo hinchable, ludoteca, kermesse, oca y plasmacar con personajes, financiado por el Plan Corresponsables», detalla.

«Calles y plazas han recuperado la alegría con un ambiente único en la Feria de Día», dice la edil de Festejos

Es, insiste, la feria de los lorquinos, pero también de muchos visitantes que la conciben como propia. «Queda constatado en la masiva presencia de público no sólo de distintas pedanías, diputaciones y enclaves de Lorca, sino también de poblaciones del Valle del Guadalentín, de la comarca de los Vélez o del Almanzora, que vienen a disfrutar de nuestra feria y con ella de los establecimientos hosteleros, de los comercios... de nuestros museos y monumentos. Y, desde el jueves, la Feria de Artesanía de la Región de Murcia que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Ifelor. Nos hemos convertido en anfitriones de grandes eventos como hemos demostrado ampliamente».

  1. Para no perderse

    Programación de actos

Martes 23

13 horas. De tapas en la Feria de Mediodía.

18 horas. 'Las cuatro estaciones'. Espectáculo infantil de la Compañía Doble K Teatro. Plaza Real.

18 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones feriales. De 18 a 22 horas, sin ruido, en atención a las personas con necesidades especiales.

21.30 horas. Noche de flamenco. Antonio 'El Bello'. Plaza de España.

22.30 horas. Sesión DJ con Diego Cano, Juan Espada, Koni Deejay y DJ Turry. Huerto de la Rueda.

Miércoles 24:

13 horas. De tapas en la Feria de Mediodía.

18 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones feriales. De 18 a 22 horas, sin ruido, en atención a las personas con necesidades especiales.

19 horas. 'La Pandilla de Drilo', espectáculo infantil. Coso de Sutullena. Gratuito.

22.30 horas. Funambulista en concierto. Huerto de la Rueda.

00 horas. Sesión DJ con Diego Cano, Koni Deejay y Pedrofeder. Huerto de la Rueda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  5. 5

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  6. 6

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  7. 7

    Pequeñas bodegas para grandes vinos: la artesanía de la viticultura en la Región de Murcia
  8. 8

    Los hogares murcianos concentran la mitad de su riqueza en la vivienda
  9. 9

    Un incidente de dos helicópteros en la Región ayudó a mejorar la lucha aérea contra el fuego en España
  10. 10

    La dificultad para renunciar al coche frena el cambio en la movilidad en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Lleno hasta la bandera en el primer fin de semana de la Feria y Fiestas de septiembre de Lorca

Lleno hasta la bandera en el primer fin de semana de la Feria y Fiestas de septiembre de Lorca