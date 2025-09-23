Lleno hasta la bandera en el primer fin de semana de la Feria y Fiestas de septiembre de Lorca Lorca arranca sus festejos con el respaldo de miles de lorquinos y visitantes a su amplio programa de actos, con música en directo, encierro y atracciones como platos fuertes

La plaza de Joaquín Castellar, en la Corredera, repleta de público durante la Feria de Día, el pasado fin de semana. La actuación de Sr. Lobo concitó una alta afluencia de espectadores en la plaza de España.

La Feria de Día abarrotaba durante el pasado fin de semana las principales calles y plazas del casco antiguo de Lorca, registrándose un lleno hasta la bandera que propiciaba el completo programa de actos, con acontecimientos que abarcaban un abanico de posibilidades. «Las calles y plazas han recuperado la alegría con un ambiente único en la Feria de Día», señala la edil de Festejos, María de las Huertas García Pérez.

El viernes, el encendido de la portada del Huerto de la Rueda reunía a cientos de personas, que recorrían el ferial con más de 70 atracciones, entre las que se incluye el 'Impact', única en el mundo, o la noria panorámica con más de 30 metros de altura y accesible. «Hasta el jueves el Huerto de la Rueda guardará silencio entre las 18 y 22 horas en atención a los niños con necesidades especiales», recuerda la edil, destacando del fin de semana la versatilidad del Coso de Sutullena.

«El domingo por la mañana, el 'encierro' infantil, desde la plaza de España, llevaba a cientos de niños acompañados de sus padres y abuelos hasta el ruedo de la plaza de toros. Y por la tarde, Paco Ureña y Juan Ortega hacían disfrutar al público con un mano a mano en el que cortaron seis orejas. Pero aún queda mucho por ver en el coso de Sutullena, ya que será escenario de la exhibición de enganches, del concierto de Vanesa Martín y de Antoñito Molina».

El sábado se inauguraba la primera portada de la Feria de Día que se ha convertido en uno de los elementos más fotografiados de las celebraciones. «La estampa, con la presencia de Coros y Danzas de Lorca bailando bajo ella, fue preciosa. Desde entonces, es uno de los recursos más vistosos de nuestra Feria de Día», subraya, para añadir que «el tardeo está teniendo mucho éxito, con masiva presencia de jóvenes que están disfrutando de un ambiente concebido especialmente para ellos en plaza Real».

Estos días los más pequeños cobrarán protagonismo con representaciones infantiles y el espectáculo de la Pandilla de Drilo, además del clásico maratón, 'Lorca, ciudad de cuento', que llega a su edición número 30. Y los fines de semana, con guardería infantil y ludoteca, en el jardín del Palacio de Guevara, «para niños de entre 3 y 12 años, con talleres, maquillaje, globoflexia, castillo hinchable, ludoteca, kermesse, oca y plasmacar con personajes, financiado por el Plan Corresponsables», detalla.

Es, insiste, la feria de los lorquinos, pero también de muchos visitantes que la conciben como propia. «Queda constatado en la masiva presencia de público no sólo de distintas pedanías, diputaciones y enclaves de Lorca, sino también de poblaciones del Valle del Guadalentín, de la comarca de los Vélez o del Almanzora, que vienen a disfrutar de nuestra feria y con ella de los establecimientos hosteleros, de los comercios... de nuestros museos y monumentos. Y, desde el jueves, la Feria de Artesanía de la Región de Murcia que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Ifelor. Nos hemos convertido en anfitriones de grandes eventos como hemos demostrado ampliamente».

Para no perderse Programación de actos

Martes 23

13 horas. De tapas en la Feria de Mediodía.

18 horas. 'Las cuatro estaciones'. Espectáculo infantil de la Compañía Doble K Teatro. Plaza Real.

18 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones feriales. De 18 a 22 horas, sin ruido, en atención a las personas con necesidades especiales.

21.30 horas. Noche de flamenco. Antonio 'El Bello'. Plaza de España.

22.30 horas. Sesión DJ con Diego Cano, Juan Espada, Koni Deejay y DJ Turry. Huerto de la Rueda.

Miércoles 24:

13 horas. De tapas en la Feria de Mediodía.

18 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones feriales. De 18 a 22 horas, sin ruido, en atención a las personas con necesidades especiales.

19 horas. 'La Pandilla de Drilo', espectáculo infantil. Coso de Sutullena. Gratuito.

22.30 horas. Funambulista en concierto. Huerto de la Rueda.

00 horas. Sesión DJ con Diego Cano, Koni Deejay y Pedrofeder. Huerto de la Rueda.

