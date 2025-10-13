Un total de 375 nadadores de todos los clubes de la Región inician la temporada en el ‘XIV Trofeo Ciudad de Lorca’ La prueba se ha desarrollado en la piscina del C.D. San Antonio con 708 salidas en las modalidades de cincuenta metros braza, mariposa, espalda, libre, y relevos

La nueva temporada de competiciones de natación en la Región de Murcia arrancó este fin de semana en Lorca con la celebración del XIII Trofeo de Natación Ciudad de Lorca, enmarcado dentro de la cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín. La cita ha reunido a 375 nadadores de catorce clubes en la piscina del Complejo Deportivo San Antonio, donde se han desarrollado un total de 708 pruebas. Los clubes representados han sido C.D. Murciaswim, C.D. Santa Ana, C.N. Aguilas, C.N. Alcantarilla, C.N. Fuente Alamo, C.N. Marina-Cartagena, C.N. Murcia, C.N. San Javier Mar Menor, C.N. Yecla, C.N.Aguadulce Swim, C.N.Cartagonova Cartagena, Club Koryo Torre Pacheco, Ucam C.N. Ciudad De Murcia-Fuensanta y el club anfitrión, el Club Natación Lorca.

Esta competición supone tradicionalmente el punto de partida oficial de la temporada tras el descanso estival, por lo que los nadadores de todas las categorías buscan comenzar con buenos resultados y, sobre todo, autoevaluar sensaciones en el agua en un contexto competitivo. En torno a las cuatro de la tarde, los árbitros de la Federación de Natación de la Región de Murcia han hecho sonar el silbato para dar salida a la primera prueba, a la que han sucedido el resto hasta la fase final, la más esperada desde la grada, sobre todo en el momento de la distancia con relevos. Aunque es un evento que se prolonga durante varias horas, el ambiente es, además de deportivo, muy festivo por los aplausos y gritos de animación que los integrantes de los diferentes clubes lanzan a sus compañeros mientras cruzan de lado a lado la piscina.

En la clasificación por clubes, San Javier Mar Menor ha vuelto a dominar con 953 puntos, seguido de UCAM Ciudad de Murcia-Fuensanta con 866 y el Club Natación Lorca, que cerró el podio con 759 puntos.

Ganadores por prueba y categoría

En la prueba de 50 metros mariposa, los ganadores en la categoría alevín han sido Bruno Peña y Daniela Zhou, ambos del C.N.Cartagonova Cartagena. En categoría infantil, Marco Martínez (C.N.Cartagonova Cartagena) y Olga Amo (C.N.Murcia) han ganado la serie; mientras que en la categoría juvenil, Carlos Navarro de San Javier e Inés Lochihead (Ucam C.N. Ciudad De Murcia-Fuensanta) han sido los más rápidos. Por último, en la final absoluta se han impuesto Virgil Michel de Oliverira (C.N. San Javier Mar Menor) y María Albadalejo (C.D. Santa Ana).

En la prueba de 50 metros espalda, los ganadores en la categoría benjamín han sido Hugo García Jiménez (Santa Ana) y Paula Iwaszko (C.N. Marina-Cartagena). En alevín, los triunfos han sido para Marco Rodríguez (Ucam C.N. Ciudad De Murcia-Fuensanta) y Nora Martín (C.N. Marina-Cartagena). En la categoría infantil, David Marmol y Anais Martínez, ambos del C.N. Murcia se han llevado el oro; mientras que en categoría junior, Carlos Navarro (C.N. San Javier Mar Menor) y Paula de la Flor (Ucam C.N. Ciudad De Murcia-Fuensanta)se han subido al primer escalón del podio. En la categoría absoluta, el primer puesto ha sido para Virgil Michel (C.N. San Javier Mar Menor) y Alba Guemes de Castro (C.N. Lorca).

En los 50 metros braza, los campeones alevines han sido Aitor Aledo (C.N. Cartagonova Cartagena) y Lola Rojo (Ucam C.N. Ciudad De Murcia-Fuensanta). En la categoría infantil, han terminado primeros Myroslav Shestakov (C.D. Santa Ana) y Lucía Villabáñez (C.N. San Javier Mar Menor). Alexandr Brednev (C.N. Murcia) y Nicoleta Cervantes (C.N. Cartagonova Cartagena) han dominado en la categoría junior. La prueba absoluta ha sido para Gustavo Adolfo Rodríguez (Ucam C.N. Ciudad De Murcia-Fuensanta) y Aitana Gallego (C.N. Aguadulce Swim).

En los 50 metros libre, los ganadores prebenjamines han sido Francisco Defez (C.N. Lorca)/ Benedicto Sánchez (C.N. San Javier Mar Menor) y Sofía Araujo (Ucam C.N. Ciudad De Murcia-Fuensanta). Hugo García (C.D. Santa Ana) y Paula Ewelina Iwaszko (C.N. Marina-Cartagena) han destacado en la categoría benjamín y en la categoría alevín lo han hecho Bruno Peña (C.N.Cartagonova Cartagena) y Nora Martín, del mismo club. En infantil, los primeros puestos han sido Álvaro Duro (C.N. Aguilas) y Olga Amo (C.N. Murcia). En la categoría junior, Daniel Moreno (C.N. Lorca) e Inés Lochihead (Ucam C.N. Ciudad De Murcia-Fuensanta) han tocado el borde antes que el resto de sus competidores. En absoluta, Víctor Zhivkov (Cartagena) ha sido el vencedor en categoría masculina y María Albadalejo (C.D. Santa Ana).

