El campeonato de balonmano 5x5 debuta con buena acogida en los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín Las escuelas de San Fernando y Puerto Lumbreras han celebrado hoy una jornada de convivencia deportiva con cerca de medio centenar de participantes

El Pabellón Antonio Baños-Las Alamedas acogió este domingo una nueva prueba incluida por primera vez en el calendario de los Juegos Deportivos del Guadalentín, un campeonato de balonmano 5x5 organizado por la Escuela de Balonmano del Colegio San Fernando y en el que también han participado equipos de la Escuela de Balonmano Puerto Lumbreras. En total, ocho equipos integrados por menores con edades comprendidas entre los 8 y 14 años que disfrutaron de una jornada de convivencia deportiva y de promoción de esta disciplina.

Los partidos se desarrollaron desde primera hora de la mañana con enfrentamientos que fueron muy aplaudidos tanto por los entrenadores como por los familiares. La mayoría de los participantes, sobre todo los más pequeños, se encontraron en fase de contacto inicial con una modalidad deportiva con mucha tradición en el Valle del Guadalentín y que además está incluida en los programas educativos de los centros de Educación Primaria y también en el Programa municipal de promoción de la actividad física y el deporte, el conocido como Deporte Escolar.

Actividades deportivas Guardia Civil

Este fin de semana también debutaron en los Juegos Deportivos del Guadalentín dos actividades incluidas en el programa festivo organizado por la Guardia Civil de Lorca con motivo de su patrona, la Virgen del Pilar. Las dos pruebas fueron un torneo de pádel, celebrado el pasado martes 7 de octubre en el Club Deportivo Los Álamos; y un triangular de fútbol entre combinados de la Benemérita, el Servicio Municipal de Emergencias y Policía Nacional.