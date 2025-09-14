La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corredores de la Peñarrubia Lorca Trail, que contó con más de 600 participantes, ayer.

Ver 13 fotos
Corredores de la Peñarrubia Lorca Trail, que contó con más de 600 participantes, ayer. Ramón Mula/ AGM

Más de 2.500 personas participan en el arranque de las 'olimpiadas lorquinas'

En el primer fin de semana de la 46 edición se celebraron dos actividades multitudinarias: la marcha popular andando y el Peñarrubia Trail

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:50

Más de medio centenar de actividades populares y federadas componen el calendario de las 'olimpiadas lorquinas', que nacieron en 1979 para fomentar la práctica deportiva ... en la población con independencia de la edad y la condición física. Los Juegos Deportivos del Guadalentín están más vivos que nunca en su 46 edición y prueba de ello fue el récord de participación en la marcha popular andando y en la ceremonia inaugural, que dio el pistoletazo de salida el viernes por la noche a cinco semanas de pruebas en calles y plazas de la ciudad, las pedanías e instalaciones municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  2. 2

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  3. 3

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  4. 4 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  6. 6 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada
  7. 7

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  8. 8 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  9. 9 Princesa Leonor, una alférez en tierra de pilotos
  10. 10

    Ocho años a la espera de la red de centros integrales de alta resolución en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Más de 2.500 personas participan en el arranque de las 'olimpiadas lorquinas'