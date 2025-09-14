Más de 2.500 personas participan en el arranque de las 'olimpiadas lorquinas'

Más de medio centenar de actividades populares y federadas componen el calendario de las 'olimpiadas lorquinas', que nacieron en 1979 para fomentar la práctica deportiva ... en la población con independencia de la edad y la condición física. Los Juegos Deportivos del Guadalentín están más vivos que nunca en su 46 edición y prueba de ello fue el récord de participación en la marcha popular andando y en la ceremonia inaugural, que dio el pistoletazo de salida el viernes por la noche a cinco semanas de pruebas en calles y plazas de la ciudad, las pedanías e instalaciones municipales.

Un total de 1.821 personas, en muchos casos familias y grupos de amigos, se dieron cita en la Alameda de la Constitución y vistieron la camiseta conmemorativa para hacer un recorrido de 5,5 kilómetros por las principales vías del entorno del santuario patronal. Este año el itinerario tuvo que ser modificado por las obras de soterramiento del Corredor Mediterráneo a su paso por la ciudad. Lo que no varió fue el carácter solidario de este encuentro deportivo, en esta ocasión a favor de la Asociación de Diabetes de Lorca (Adilor), con el objetivo de visibilizar la enfermedad.

Ampliar Marcha popular andando a su paso por las alamedas, el viernes. G. J. M. / AGM

El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, destacó a LA VERDAD la implicación de asociaciones y decenas de voluntarios en la organización del evento, cuyos preparativos se iniciaron antes del verano. Los embajadores de esta edición son los integrantes del equipo olímpico nacional de voley playa, que tienen como una de sus sedes de entrenamiento el Centro Internacional de Voley Playa de Lorca: Tania Moreno, Daniela Álvarez, Pablo Herrera y Adrián Gavira, junto a los entrenadores Antonio García de Alcaraz y Fran Marco. Según Bayonas, se reconoce así su trayectoria deportiva, que «alcanza un nivel máximo» y la promoción que realizan de la ciudad en las competiciones en las que participan.

Quedan por delante pruebas emblemáticas como la travesía de montaña y la carrera Run For Parkinson

La solidaridad marcó también una de las pruebas más emblemáticas de las 'olimpiadas lorquinas': la Peñarrubia Lorca Trail, a favor de la Asociación de Padres deste domingo ayer con más de 600 inscritos en las cinco pruebas disputadas: la carrera 'extreme', de 24 kilómetros, con un desnivel acumulado de 1.400 metros; la 'promo', de 14 kilómetros y un desnivel de 600 metros; la carrera 'promo cadete', un minitrail para enganchar a este deporte de montaña a niños de 11 a 14 años; y la prueba de senderismo de 12 kilómetros y dificultad accesible y abierta a participantes de todas las edades.

Para la vocal de Apat, Eva María Guerrero, la jornada de convivencia, que supera el millar de personas entre competidores, familiares, patrocinadores y voluntarios, supone un espaldarazo muy importante para la asociación por los fondos que consiguen recaudar para las terapias de sus hijos de 6 a 21 años con discapacidad funcional dentro del proyecto 'Contigo avanzo'.

Esta es la primera prueba del calendario deportivo de las tres que tienen como beneficiaria a Apat durante el año para recaudar fondos y, al mismo tiempo, buscar la implicación de la sociedad para darles visibilidad. «Las terapias no acaban cuando los niños cumplen seis años, ahí no termina el problema, hay que seguir ayudándoles y, para eso, está la asociación», señala Guerrero. Muchos de los corredores «son asiduos al Peñarrubia Trail y los cuidamos para que disfruten» con la fiesta de convivencia posterior. La asociación al completo se implica en este encuentro deportivo preparando los avituallamientos y los distintos tramos porque «una prueba de este tipo requiere mucho personal voluntario».

El programa incluye una exposición de retratos de deportistas y un curso de formación sobre deporte inclusivo

El fin de semana se completó con la Concentración Nacional de Parapente, que celebró su 27 edición con la participación de 41 pilotos, y la 26 edición del Certamen de Pesca Deportiva Ciudad de Lorca, que se desarrolló en las playas de Puntas de Calnegre con 80 inscritos.

Por delante quedan la emblemática travesía de montaña, la carrera popular Run For Parkinson, con la colaboración de la Policía Nacional, la ruta al Cejo o el ciclo paseo, que sumarán más de 2.000 participantes. Los lunes saludables con deporte y juegos en pedanías, atletismo en la calle, las apacibles sesiones de yoga en el Calvario y jornadas de puertas abiertas de fitness y aquazumba forman parte del extenso calendario, en el que también hay espacio para el deporte adaptado.

El programa incluye una exposición fotográfica de retratos de deportistas y un curso de formación para profesores sobre deporte inclusivo en colaboración con la Dirección de Diversidad.