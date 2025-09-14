Arrancan los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín con récord de participación en la Marcha Popular con 1.821 personas El lorquino Antonio García de Alcaraz fue el representante de los 'embajadores de los JDG 2025', los integrantes del equipo olímpico nacional de vóley playa del CIVP

LA VERDAD Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:40

La cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) arrancó anoche con la tradicional Marcha Popular andando en la que han participado 1.821 personas de todas las edades en la primera gran cita con el deporte popular, esencia de los JDG desde su constitución en el año 1979. Con la camiseta conmemorativa de este año, los asistentes participaron en un recorrido diferente al de ediciones pasadas debido a las obras de soterramiento del tren de alta velocidad.

Un recorrido que arrancó en Las Columnas y continuó por las principales alamedas y calles del entorno del santuario patronal de la Virgen de las Huertas, Ronda Central y Ronda Sur. Vías por las que los asistentes proclamaron con su paso el inicio de un caledario de actividades que se prolongará durante casi seis semanas con el objetivo principal de promocionar la actividad física, la salud y los valores intrínsecos a la práctica deportiva. Como en cada edición, el recorrido, de cinco kilómetros y medio, ha tenido un marcado carácter solidario, este año a favor de la Asociación de Diabetes de Lorca y Comarca (Adilor).

Finalizada la caminata, se celebró en Las Columnas el acto oficial de inauguración de los 46º JDG. Durante el mismo se proyectó un vídeo en el que ha recordado la trayectoria del evento, destacando la implicación de clubes, asociaciones y voluntariado, así como la labor de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca en la organización de las «olimpiadas lorquinas». Tras la presentación de los 'embajadores' de esta edición, los integrantes del equipo olímpico nacional de vóley playa del Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca (Tania Moreno, Daniela Álvarez, Pablo Herrera, Adrián Gavira, Antonio García de Alcaraz y Fran Marco), se procedió al encendido del pebetero.

No faltó el espectáculo como en cada acto inaugural, esta vez a cargo del grupo 'Perkilusionist' con su actuación 'RECIKLUSION2.0', un espectáculo teatral de percusión donde el humor, el reciclaje y el ritmo se combinaron para realizar una única misión: salvar la última planta de reciclaje del planeta. Con el sorteo de regalos entre todos los participantes (dos bicicletas lotes de ambutidos con jamón y un viaje a Granada) finalizó el acto inaugural y dieron comienzo los JDG que se prolongarán hasta el próximo 19 de octubre.

Las actividades continúan este domingo con la Concentración Nacional de Parapente y el vigésimo sexto Certame Ciudad de Lorca de Pesca Deportiva. Este domingo tendrá lugar la décimo tercera edición de la Peñarrubia Lorca Trail a beneficio de la Asociación de Madres y Padres de Atención Temprana (APAT).