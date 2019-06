Una joven, afectada por la picadura de una carabela portuguesa en Calnegre: «Sentí como si me inyectaran ácido» 00:14 Marcas de los tentáculos de la carabela portugesa que afectó a Naomi Mateos el pasado martes. / EDU BOTELLA / AGM Naomi Mateos iba a salir del agua cuando la medusa se le quedó pegada en los brazos y la espalda MARÍA GARCÍA CLEMENTE Jueves, 20 junio 2019, 12:25

«Como si me inyectaran fuego o ácido dentro del cuerpo». Es lo que se siente cuando te rozan los tentáculos de la temida carabela portuguesa, que desde hace unos años ronda las costas de la Región de Murcia. Hasta ahora no se habían producido incidentes de importancia relacionados con estas medusas, pero este martes, Naomi Mateos sufrió una intensa picadura que le ha llevado a estar dos días ingresada en La Arrixaca ante la gravedad de las heridas.

Naomi, de 22 años, se encontraba en una de las calas de Puntas de Calnegre con una amiga con la que pasaba un día de playa. Después tomar un aperitivo, la joven decidió bucear con aletas cerca de la orilla, «a no más de diez metros de distancia, porque cuando no hago pie no me gusta». Tras pasear por las rocas y el agua, se dirigía a la arena y se quitó una aleta para salir. En ese momento sintió un latigazo: «Noté un dolor intensísimo desde la muñeca hasta toda la parte de atrás de la espalda. Me quedé paralizada, no me podía mover y sólo podía gritar», explica recordando el momento. Naomi trató de arrancarse los tentáculos que tenía pegados, pero sólo consiguió quemarse también las manos.

Su amiga corrió a socorrerla y pudo, con una aleta, despegar la medusa del cuerpo de la joven y sacarla del agua para evitar que le picara al resto de bañistas que se encontraban en ese momento en la playa. «Ella vio los tentáculos azules pegados a la piel y supo reconocer que era una carabela portuguesa», indica. Desde allí se dirigieron en coche en busca de ayuda, que encontraron en un puesto militar cercano. «Se portaron de diez, una sargento me ayudó muchísimo. Pero ahí el dolor comenzó a ir a más», señala.

Ambas jóvenes se trasladaron entonces al centro médico de la pedanía lorquina de Ramonete. «Allí no sabían qué hacer, me pusieron suero cuando tenían que haberme echado agua salada. Yo sólo pedía por favor que me sedaran», indica Naomi Mateos. Desde allí, ante la intensidad de la picadura de la carabela portuguesa, decidieron enviarla hasta el hospital Virgen de la Arrixaca, donde se recupera de las heridas: «No comparo este dolor a nada. Hoy ya parece que veo la luz, pero este miércoles me tiré todo el día sedada, con morfina para el dolor».

A pesar de esta mala experiencia, Mateos asegura que seguirá yendo a la playa. «Yo no voy a tener miedo. Soy un ser más, lo que me da miedo es no tener la atención sanitaria adecuada», puntualiza. Por ello, pide que todos los socorristas y personal sanitario de los centros de la costa murciana tengan la formación adecuada para tratar este tipo de picadura de medusas. Ahora, mientras que espera el alta para poder volver a casa, sentencia: «Yo tengo 22 años y soy de constitución fuerte. Pero si es un niño o una persona mayor podría haber sido mucho peor».