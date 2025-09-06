Jesús Martínez 'Nota' presenta en los cines de Lorca su último corto, 'La Mort' Está protagonizado por Luisa Gavasa, ganadora de un Premio Goya

Inma Ruiz Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

El cineasta Jesús Martínez 'Nota' (Lorca, 1980) presentó este viernes por la noche en los cines Almenara su último cortometraje 'La Mort', que va a inscribir en los premios Goya. Fue rodado en Lorca en la primavera de 2024, cuenta con guión de Santiago Pajares y está protagonizado por Luisa Gavasa (ganadora de un premio Goya por La Novia) y la murciana Pepa Aniorte, que estuvo presente en la proyección.

Las actrices interpretan a una madre y su hija que intentan lidiar con la imagen de la muerte en su día a día con humor y con sarcasmo. El film, «una tragicomedia social dramática con toques de humor surrealistas», según el director, está producido por Producciones13, Filmamento Audiovisual y Jesús Soria P.C. con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca.

Con su película anterior, 'La cena', Martínez obtuvo una treintena de galardones en festivales internacionales. Es también director del laureado cortometraje 'Porappé' (2021), con el que alcanzó un palmarés de 20 premios, y de otros cortos como 'Todo es falso salvo alguna cosa', 'Necesito algo más', 'Y vos, ¿qué pensás?', 'Dinero seguro' y 'Generación X'.

Sus trabajos han sido seleccionados en más de 600 festivales nacionales e internacionales en países como Corea del Sur, Reino Unido, Polonia, Canadá, Brasil, Turquía, Argentina, Francia, Irán o Estados Unidos.

Ha recibido más de 100 reconocimientos entre los que destaca la Biznaga de Plata del Premio del Público en el 21 Festival de Cine de Málaga con su cortometraje de animación 'Eusebio80', preseleccionado para los 34 premios Goya, y el reciente Primer Premio en la 43 Semana del Cine Español de Carabanchel, con su último trabajo 'La Mort'.