La iluminación navideña se encenderá en Lorca el 29 de noviembre y costará 211.000 euros

La iluminación extraordinaria de Navidad costará 211.000 euros, un 10% más que el año anterior, según confirmó a LA VERDAD el concejal de Suministros ... Eléctricos, Antonio David Sánchez. El encendido oficial está previsto para el sábado 29 de noviembre y los trabajos ya han sido adjudicados a la empresa Elecfes Iluminación SL. El edil detalló que los arcos, adornos, portadas y guirnaldas llegarán a las calles del centro de la ciudad, a los accesos y a barrios y pedanías y se reforzará en algunos puntos. Los diseños serán diferentes a años anteriores, pero los colores serán homogéneos y en el centro y el casco histórico predominarán los tonos blancos, plateados y dorados. En la avenida de Europa los motivos serán verticales, se colocarán en las farolas y también se evitará el multicolor.

Los diseños más llamativos se han reservado para la avenida Juan Carlos I, la principal arteria comercial de la ciudad, en la que se dispondrán 25 arcos combinados con volúmenes en tres dimensiones (3D) con otros planos. También serán en 3D los adornos de las principales calles del casco antiguo: Corredera, Alporchones, Pío XII y Álamo. «Hemos apostado por la innovación, serán distintos al año pasado», pero se tendrá en cuenta que es una zona monumental, aseguró. Como colofón, y al igual que las dos navidades anteriores, se instalará en la plaza de España un gran árbol luminoso de 20 metros de altura. El corazón de la zona vieja volverá a ser uno los epicentros de la Navidad para dinamizar el comercio y la hostelería durante las fiestas.

Los colores serán homogéneos en el centro y el casco histórico, y predominarán los tonos dorados y plateados

Completarán el ornato navideño medio centenar de árboles de luz de distintas alturas que han sido confeccionados en los últimos años por los alumnos de los programas formativos de la Concejalía de Desarrollo Local y que se repartirán por las plazas del casco urbano y de las pedanías. La Concejalía de Festejos prepara un espectáculo para el acto del encendido oficial que se dará a conocer en próximas semanas.

Retraso en las luces del castillo

La reforma y ampliación del alumbrado exterior del castillo no estará lista para Navidad, como estaba previsto inicialmente, pese a los intentos por acelerar las obras, lamentó el concejal. Fueron adjudicadas en julio por un importe de 302.500 euros, son financiadas con los fondos europeos 'Next Generation' y el plazo máximo establecido para su conclusión es la próxima Semana Santa. Sánchez dijo que la instalación se hará de forma paralela a la actual, para que el principal monumento de la ciudad «no se quede a oscuras» varios meses. Solo se apagará en momentos puntuales, cuando sea necesario realizar las conexiones. La instalación se iniciará en el tramo de muralla de 300 metros de longitud que actualmente carece de iluminación.