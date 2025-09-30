La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Iluminación extraordinaria en la avenida Juan Carlos I la pasada Navidad. Jaime Insa / AGM

La iluminación navideña se encenderá en Lorca el 29 de noviembre y costará 211.000 euros

El gasto será un 10% superior al del año anterior y volverá a instalarse el árbol de 20 metros de altura en la plaza de España

Inma Ruiz

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:42

La iluminación extraordinaria de Navidad costará 211.000 euros, un 10% más que el año anterior, según confirmó a LA VERDAD el concejal de Suministros ... Eléctricos, Antonio David Sánchez. El encendido oficial está previsto para el sábado 29 de noviembre y los trabajos ya han sido adjudicados a la empresa Elecfes Iluminación SL. El edil detalló que los arcos, adornos, portadas y guirnaldas llegarán a las calles del centro de la ciudad, a los accesos y a barrios y pedanías y se reforzará en algunos puntos. Los diseños serán diferentes a años anteriores, pero los colores serán homogéneos y en el centro y el casco histórico predominarán los tonos blancos, plateados y dorados. En la avenida de Europa los motivos serán verticales, se colocarán en las farolas y también se evitará el multicolor.

