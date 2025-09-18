El Huerto de la Rueda de Lorca se llena de atracciones de feria La ciudad se prepara para diez días de fiesta con la instalación de nueve escenarios, y una veintena de jaimas y toldos

Feriantes limpian friegan las piezas del 'Canguro Loco' para su montaje en el Huerto de la Rueda.

Inma Ruiz Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:08

«Aquí no cabe ni un hierro más», dijo este jueves a LA VERDAD el presidente de la Asociación de Feriantes de Lorca, José Antonio Peñas. Reconoció que el recinto del Huerto de la Rueda no tiene capacidad para añadir nuevas atracciones y que la lista de espera de feriantes que desearían venir a la ciudad supera la quincena. «Es una feria muy buena y si hubiera más espacio vendría más gente», añade.

El alcalde, Fulgencio Gil, que supervisó este jueves el montaje de las atracciones, aseguró que el «hoy por hoy el Huerto de la Rueda cubre las necesidades de la feria, es de los mejores» en el territorio nacional.

En total se colocarán 70 atracciones, incluyendo casetas de tiro, tómbolas y puestos de alimentación y entre las novedades se encuentra el 'Impact', una mezcla del 'Canguro Loco' y el 'Project', con movimientos rápidos y bruscos y cambios de sentido. Para los más pequeños habrá un 'baby volador' con columpios, un 'acrobaby' y una rueda de los caballitos renovada.

La atracción más alta, como es habitual, será la noria panorámica, de 30 metros de altura y accesible para personas con movilidad reducida. Los precios de los viajes oscilarán entre los cuatro y los cinco euros salvo en algunos casos puntuales en los que pueden ser superiores, como el 'Gigant'.

Hosteleros preparan las barras debajo de la carpa en la plaza de España para la feria de mediodía. Gonzalo J. Martínez / AGM

El encendido oficial de la portada será mañana a las 21 horas. Tiene unas dimensiones de 27 metros de ancho por 13 de alto y casi 40.000 puntos de luz.

Gil detalló que la logística incluye dos transformadores eléctricos para abastecer de suministro a las atracciones y todos los servicios del Huerto del a Rueda. Habrá un retén específico en el recinto y en los conciertos atendido por una decena de operarios del servicio municipal eléctrico. También se ha reforzado la cobertura móvil con la incorporación de una unidad especial telefónica.

Se han montado nueve escenarios en las plazas de Calderón de la Barca, San Vicente, Real y Arcoiris, el Huerto de la Rueda, la plaza de toros y la alameda de la Constitución, en las que se distribuirán 10.000 sillas para los espectáculos que lo precisen. También se han instalado una veintena de jaimas y otros 20 toldos.

Los hosteleros trabajan también a marchas forzadas en la colocación de las barras y las cámaras frigoríficas en las plazas del casco antiguo, que comenzarán a llenar de bebidas para tenerlo todo listo para la feria de mediodía.

Temas

Feria

Lorca

Murcia