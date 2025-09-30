La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los mayores siguen las instrucciones del monitor en la clase de gimnasia en la plaza de España. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Gimnasia al ritmo de la música en la Semana del Mayor de Lorca

Decenas de personas participan en la plaza de España en el arranque de la programación, que incluirá actividades de convivencia, de ocio y culturales

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:28

Decenas de personas mayores participaron este martes en una masterclass de gimnasia al ritmo de la música en la plaza de España, en la que mostraron su buena forma física y las ganas de divertirse. La actividad forma parte de la segunda edición de la Semana del Mayor, cuya inauguración fue aplazada ayer por la previsión de tormentas.

Esta tarde el ejercicio físico continuará en el parque de la pedanía de Zarcilla de Ramos y a las 19.30 horas se celebrará el acto oficial de inauguración de la Semana del Mayor en los jardines del palacio de Guevara, con la actuación de la coral Santa Cecilia.

Mañana la música y el baile regresarán a la plaza de España en coincidencia con el Día Internacional del Mayor y se dará lectura a un manifiesto. Durante la semana se celebrarán visitas guiadas al castillo y al campus universitario y las residencias de personas mayores también tendrán acceso a esta celebración con la música del grupo trovero 'El Repuntín'.

La actividad principal será la Gala del Mayor, prevista para el viernes a las 19.30 horas en la carpa del recinto ferial del Huerto de la Rueda. Asistirán cerca de 3.000 vecinos del casco urbano y de las pedanías para disfrutar del espectáculo 'El gran guateque de Luis Muñoz'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  3. 3 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  6. 6 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  9. 9

    El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima
  10. 10 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Gimnasia al ritmo de la música en la Semana del Mayor de Lorca

Gimnasia al ritmo de la música en la Semana del Mayor de Lorca