Gimnasia al ritmo de la música en la Semana del Mayor de Lorca Decenas de personas participan en la plaza de España en el arranque de la programación, que incluirá actividades de convivencia, de ocio y culturales

Los mayores siguen las instrucciones del monitor en la clase de gimnasia en la plaza de España.

Inma Ruiz Martes, 30 de septiembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

Decenas de personas mayores participaron este martes en una masterclass de gimnasia al ritmo de la música en la plaza de España, en la que mostraron su buena forma física y las ganas de divertirse. La actividad forma parte de la segunda edición de la Semana del Mayor, cuya inauguración fue aplazada ayer por la previsión de tormentas.

Esta tarde el ejercicio físico continuará en el parque de la pedanía de Zarcilla de Ramos y a las 19.30 horas se celebrará el acto oficial de inauguración de la Semana del Mayor en los jardines del palacio de Guevara, con la actuación de la coral Santa Cecilia.

Mañana la música y el baile regresarán a la plaza de España en coincidencia con el Día Internacional del Mayor y se dará lectura a un manifiesto. Durante la semana se celebrarán visitas guiadas al castillo y al campus universitario y las residencias de personas mayores también tendrán acceso a esta celebración con la música del grupo trovero 'El Repuntín'.

La actividad principal será la Gala del Mayor, prevista para el viernes a las 19.30 horas en la carpa del recinto ferial del Huerto de la Rueda. Asistirán cerca de 3.000 vecinos del casco urbano y de las pedanías para disfrutar del espectáculo 'El gran guateque de Luis Muñoz'.

