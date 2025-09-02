Funambulista y la Mundial Show, actuaciones gratuitas en la feria de septiembre de Lorca Se celebrarán en el Huerto de la Rueda y se suman a los conciertos previstos en la plaza de toros

La concejala de Festejos ante los carteles de los artistas que actuarán con entrada gratuita en la feria.

Inma Ruiz Martes, 2 de septiembre 2025, 13:23 Comenta Compartir

La feria de Lorca, que se celebrará del 19 al 28 de septiembre contará con cuatro actuaciones gratuitas en el Huerto de la Rueda. Serán las de La Mundial Show, Los 40 Sessions, Funambulista y Sunfest, que se sumarán a los conciertos de pago programados en la plaza de toros.

La concejala de Festejos, María de las Huertas García, detalló que La Mundial Show presentará el viernes 19 a partir de las 23 horas su espectáculo dentro de la gira de su 20 aniversario. Tendrá varias horas de duración y contará con 17 artistas en el escenario, entre cantantes, acróbatas, bailarines, percusionistas, metales y cuarteto de ritmo.

El día 20 desde las 22 horas será el turno de 'Los 40 Sessions', con los Dj David Álvarez, Cristian San Bernardino y Ramsés López 'El faraón'. El 24 de septiembre tendrá lugar la actuación de 'Funambulista', que presentará su último trabajo discográfico '180'.

El sábado 27 habrá otra sesión de Dj desde las 12 de la noche con el 'Sunfest', que celebrará su quinta edición con las actuaciones de Pedro Federer, Diego Cano, Koni Deejay, Ramón García, DJ Juanki e Iván Belmonte.

La concejala ha subrayado que estos espectáculos se suman a los conciertos de Vanesa Martín y Antoñito Molina, previstos para los días 26 y 27 de septiembre, además del espectáculo de humor 'Misión Impro-sible' de Aguilera y Meni el día 25 en la plaza de toros, cuyas entradas están a la venta en la taquilla del teatro Guerra y a través de la plataforma Bacantix.