La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
La concejala de Festejos ante los carteles de los artistas que actuarán con entrada gratuita en la feria. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Funambulista y la Mundial Show, actuaciones gratuitas en la feria de septiembre de Lorca

Se celebrarán en el Huerto de la Rueda y se suman a los conciertos previstos en la plaza de toros

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:23

La feria de Lorca, que se celebrará del 19 al 28 de septiembre contará con cuatro actuaciones gratuitas en el Huerto de la Rueda. Serán las de La Mundial Show, Los 40 Sessions, Funambulista y Sunfest, que se sumarán a los conciertos de pago programados en la plaza de toros.

La concejala de Festejos, María de las Huertas García, detalló que La Mundial Show presentará el viernes 19 a partir de las 23 horas su espectáculo dentro de la gira de su 20 aniversario. Tendrá varias horas de duración y contará con 17 artistas en el escenario, entre cantantes, acróbatas, bailarines, percusionistas, metales y cuarteto de ritmo.

El día 20 desde las 22 horas será el turno de 'Los 40 Sessions', con los Dj David Álvarez, Cristian San Bernardino y Ramsés López 'El faraón'. El 24 de septiembre tendrá lugar la actuación de 'Funambulista', que presentará su último trabajo discográfico '180'.

El sábado 27 habrá otra sesión de Dj desde las 12 de la noche con el 'Sunfest', que celebrará su quinta edición con las actuaciones de Pedro Federer, Diego Cano, Koni Deejay, Ramón García, DJ Juanki e Iván Belmonte.

La concejala ha subrayado que estos espectáculos se suman a los conciertos de Vanesa Martín y Antoñito Molina, previstos para los días 26 y 27 de septiembre, además del espectáculo de humor 'Misión Impro-sible' de Aguilera y Meni el día 25 en la plaza de toros, cuyas entradas están a la venta en la taquilla del teatro Guerra y a través de la plataforma Bacantix.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
  2. 2 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  3. 3 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  4. 4 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  5. 5 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  6. 6 Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón
  7. 7

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  8. 8 Un accidente inesperado en el estreno grana en Marbella (2-1)
  9. 9 Once años y medio de prisión por violar y golpear a una mujer en Cartagena
  10. 10

    Una jueza exige al Ayuntamiento de Calasparra documentación sobre presuntas anomalías en contratos bajo amenaza de registro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Funambulista y la Mundial Show, actuaciones gratuitas en la feria de septiembre de Lorca

Funambulista y la Mundial Show, actuaciones gratuitas en la feria de septiembre de Lorca