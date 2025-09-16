La feria de Lorca estrena atracciones y una noria para personas con movilidad reducida Algunos de los conciertos contarán con intérprete en lengua de signos, habrá barras adaptadas, mochilas vibratorias y días sin ruido

Los feriantes han iniciado ya el montaje de las 70 atracciones, casetas y tómbolas que llenarán el recinto del Huerto de la Rueda para que el viernes arranque la feria con el encendido oficial de la portada previsto para las 21 horas. Este año habrá una noria panorámica que alcanza los 45 metros de altura con acceso para personas con movilidad reducida y atracciones nuevas como 'Impact', con movimientos rotatorios en los brazos articulados que parten desde una columna central. El presidente de la Asociación de Feriantes, José Peñas, subrayó que es una «novedad mundial» estrenada este año en la feria de Sevilla.

El Ayuntamiento dará un paso más para fomentar la participación de las personas con discapacidad con un plan de accesibilidad, en colaboración con la asociación Musiversal, que se activará en los conciertos de Funambulista, Vanesa Martín y Antoñito Molina y en el espectáculo infantil Drilo Rock. La edil de Discapacidad, Belén Díaz, explicó que habrá intérpretes de lengua de signos, mochilas vibratorias y bucles magnéticos y subtítulos en directo para sordos y códigos navilens para los que tengan discapacidad visual.

También se dispondrán cascos antirruido para los que padezcan trastorno del espectro autista, puntos de atención a personas con discapacidad, barras accesibles y el espacio 'planeta amable' con ruido y luz atenuados.

Las atracciones serán gratuitas para los acompañantes de niños o jóvenes con discapacidad y del lunes 22 al jueves 27 tendrán lugar los días sin ruido, sin música ni luces estridentes en la feria, entre las 18 y las 22 horas. Según Díaz, esta iniciativa es «muy valorada por los colectivos que cada día luchan por normalizar la situación de los que tienen necesidades especiales y por la sociedad en su conjunto, que demuestra su sensibilidad y empatía» hacia ellos. Agradeció también la colaboración de la Asociación de Feriantes.

Este año se ampliará la cobertura del servicio de autobús nocturno 'búho bus' a más pedanías para evitar desplazamientos en coche los fines de semana de feria. Habrá dos líneas para conectar el recinto del Huerto de la Rueda con el casco urbano y las zonas rurales. La salida será a las 17.30 horas y el regreso a las 2.30 de la madrugada. La edil de Festejos, María de las Huertas García, presentó ayer el encierro infantil con seis toros hinchables, que tendrá lugar el domingo. Partirá a las 11 horas desde la plaza de España y concluirá en el coso de Sutullena, donde habrá animación infantil.

El PSOE propone el 'Plan Feria'

El PSOE planteó ayer al equipo de gobierno el 'Plan feria' para ofrecer a lorquinos y visitantes «una ciudad limpia, segura y accesible» porque la ciudad «no puede volver a ser noticia por la suciedad, el abandono y la falta de planificación», manifestó el concejal José Ángel Ponce. Estructuró el plan en cuatro ejes: limpieza intensiva y refuerzo del servicio municipal; embellecimiento de parques, plazas y jardines; mayor seguridad y transporte accesible y seguro.

Fuentes municipales lamentaron la «improvisación de medidas viejas y caducas» cuando faltan solo cuatro días para el inicio de la feria». Criticaron que el PSOE no las aplicó durante su etapa en el gobierno local.