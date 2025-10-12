Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca Las dos víctimas fueron embestidas por el conductor de un vehículo cuando cruzaban una calle en la pedanía de Aguaderas

Una persona falleció y otra resultó herida de consideración en un atropello ocurrido este sábado en la pedanía lorquina de Aguaderas. Ambos peatones, de 65 y 73 años, fueron embestidos por un vehículo mientras cruzaban una calle del núcleo urbano a última hora de la tarde.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Rafael Méndez de Lorca, donde una de ellas no pudo superar las lesiones sufridas, según confirma el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

La tragedia coincidió con la celebración de las fiestas patronales de Aguaderas en honor a la Virgen del Pilar, motivo por el cual la Comisión de Fiestas decidió suspender todas las actividades programadas para este domingo, 12 de octubre, en señal de respeto hacia las familias afectadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lorca trasladó su más sentido pésame a los familiares de la persona fallecida y expresó su apoyo a la ciudadanía en este difícil momento. En un comunicado, el Consistorio deseó además la recuperación del herido y reiteró su respaldo a la familia afectada por el accidente.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y determinar la responsabilidad del conductor implicado.