Las experiencias gastronómicas de Lorca se consolidan como atractivo turístico

Gastronomía, folclore y música tradicional son los ingredientes de la feria La Huertana, que se inauguró ayer en la plaza de España y se celebrará ... hasta el domingo. El homenaje a la materia prima local con degustaciones de productos de la tierra bajo el lema 'El bancal es nuestro', es el principal reclamo para que lorquinos y visitantes disfruten de la hostelería en la calle con el sonido de charangas, cuadrillas, trovos, auroros y grupos de Coros y Danzas. La artesanía también tiene un espacio destacado con talleres de bordados, esparto o alfarería.

El evento sigue la estela del Acho Beer Fest, el festival de la cerveza que reunió hace unas semanas a miles de personas en la explanada de La Merced. Según el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, este tipo de actividades contribuyen a «reducir la estacionalidad turística y a dinamizar la ciudad mediante actividades culturales, sociales y gastronómicas con gran capacidad de atracción».

Las jornadas '1001 Delicias de Lorca' se suman también al filón de la gastronomía aprovechando la reputación del producto local. Después de dos exitosas ediciones con lleno total en los restaurantes participantes, la asociación profesional de hosteleros Hostelor y la Asociación de Jefes de Cocina y Cocineros de la Región de Murcia (Jecomur) esperan que las reservas se disparen en los cuatro restaurantes que se han sumado a la tercera edición.

Cocineros lorquinos y de reconocidos restaurantes de la Región trabajarán a cuatro manos para la elaboración de cenas con menús exclusivos que se podrán degustar los días 20 y 27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre en Los Cazorlos, La Alacena, gastrobar Cañarejo y La Cepa. Sus jefes de cocina trabajarán con los del gastrobar Seis Sentidos, de Baños y Mendigo; Pequeños Lujos, de Cobatillas; Arrabal Taberna, de Aledo; y El Casino Felymar, de Cehegín, respectivamente. Se pondrán en valor productos con Denominación de Origen Protegida como el pimentón y el arroz de Calasparra, además de la alcachofa, chato murciano, toro de lidia, quesos artesanales lorquinos y vinos de la Región. Algunos repiten, como gastrobar Cañarejo, después del «éxito total» de la anterior edición, dijo la cocinera Vanesa Lorente. «Nos encanta la iniciativa porque creamos nuevos platos», que explican a los clientes como parte de la actividad.

La presidenta de Hostelor, Rosa Perán, cuya organización también promueve estos días las Jornadas Gastronómicas del Arroz de Calasparra y el Chato Murciano con 20 locales participantes, destacó la importancia de «poner en valor el gran nivel de los cocineros lorquinos y generar sinergias con los del resto de la Región para aportar ideas, innovar y crecer».