La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cocineros preparan las tapas en la feria La Huertana, en la plaza de España llena de público, anoche. INMA RUIZ

Las experiencias gastronómicas de Lorca se consolidan como atractivo turístico

Eventos como la feria La Huertana y 1001 delicias invitan a los visitantes a disfrutar de la hostelería

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:28

Comenta

Gastronomía, folclore y música tradicional son los ingredientes de la feria La Huertana, que se inauguró ayer en la plaza de España y se celebrará ... hasta el domingo. El homenaje a la materia prima local con degustaciones de productos de la tierra bajo el lema 'El bancal es nuestro', es el principal reclamo para que lorquinos y visitantes disfruten de la hostelería en la calle con el sonido de charangas, cuadrillas, trovos, auroros y grupos de Coros y Danzas. La artesanía también tiene un espacio destacado con talleres de bordados, esparto o alfarería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  5. 5 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  6. 6

    Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia
  7. 7

    Nuevos autobuses eléctricos comenzarán a prestar servicio a partir de la próxima semana en las líneas autonómicas que gestiona Murcia
  8. 8 Un trabajador herido con quemaduras en las instalaciones de ElPozo en Alhama
  9. 9

    La gripe aviar obliga a extremar la vigilancia en diez municipios de la Región de Murcia
  10. 10

    El plan de Arribas: austeridad, recortes, evitar el concurso y potenciar la cantera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las experiencias gastronómicas de Lorca se consolidan como atractivo turístico

Las experiencias gastronómicas de Lorca se consolidan como atractivo turístico