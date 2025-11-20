Los escolares, protagonistas del Pleno de Lorca en el Día Internacional de los Derechos del Niño Alumnos de sexto curso de Primaria presentaron sus mociones y reclamaron mejoras en el municipio

El alcalde da instrucciones a los niños, sentados en los asientos de los concejales, antes del inicio del Pleno Infantil.

Inma Ruiz Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:17

Una treintena de alumnos de sexto curso de Primaria de todos los colegios de Lorca participaron este jueves en un pleno infantil para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de Niño. Se han convertido en concejales por un día en una sesión presidida por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que ha escuchado atentamente sus propuestas.

Las mociones fueron elegidas de manera democrática por los compañeros de clase y la mayoría están relacionadas con mejoras en zonas verdes e infraestructuras, la limpieza y la seguridad en los barrios donde residen y en el entorno de los centros escolares.

El alcalde de Lorca se comprometió a estudiar la viabilidad de las iniciativas para «aplicarlas cuanto antes, en la medida de lo posible». Destacó la importancia de que los niños «formen parte activa de este proceso municipal para sentirse partícipes de nuestra sociedad» y «conocer más a fondo el funcionamiento y la labor que se desempeña en un Ayuntamiento».

El Pleno Infantil ha sido retransmitido en streaming por Youtube, lo que ha permitido a compañeros y familiares y amigos seguir en directo las intervenciones. También que los centros educativos lo puedan utilizar como material didáctico.