La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde da instrucciones a los niños, sentados en los asientos de los concejales, antes del inicio del Pleno Infantil. AYTO.

Los escolares, protagonistas del Pleno de Lorca en el Día Internacional de los Derechos del Niño

Alumnos de sexto curso de Primaria presentaron sus mociones y reclamaron mejoras en el municipio

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

Una treintena de alumnos de sexto curso de Primaria de todos los colegios de Lorca participaron este jueves en un pleno infantil para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de Niño. Se han convertido en concejales por un día en una sesión presidida por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que ha escuchado atentamente sus propuestas.

Las mociones fueron elegidas de manera democrática por los compañeros de clase y la mayoría están relacionadas con mejoras en zonas verdes e infraestructuras, la limpieza y la seguridad en los barrios donde residen y en el entorno de los centros escolares.

El alcalde de Lorca se comprometió a estudiar la viabilidad de las iniciativas para «aplicarlas cuanto antes, en la medida de lo posible». Destacó la importancia de que los niños «formen parte activa de este proceso municipal para sentirse partícipes de nuestra sociedad» y «conocer más a fondo el funcionamiento y la labor que se desempeña en un Ayuntamiento».

El Pleno Infantil ha sido retransmitido en streaming por Youtube, lo que ha permitido a compañeros y familiares y amigos seguir en directo las intervenciones. También que los centros educativos lo puedan utilizar como material didáctico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  4. 4 Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6 El juzgado rechaza suspender cautelarmente el veto a los rezos islámicos en Jumilla
  7. 7 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  8. 8 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  9. 9

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  10. 10 Intervienen cerca de 900 plantas de marihuana en una nave industrial y dos viviendas de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los escolares, protagonistas del Pleno de Lorca en el Día Internacional de los Derechos del Niño

Los escolares, protagonistas del Pleno de Lorca en el Día Internacional de los Derechos del Niño