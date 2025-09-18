La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Operarios trabajan en el montaje de la Feria. Gonzalo J. Martínez/ AGM

El dispositivo de tráfico por las fiestas de Lorca prevé 9.000 plazas de estacionamiento

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:48

Nueve escenarios y cuarenta carpas y toldos están preparados para el arranque de la feria. Comenzará oficialmente a las 21 horas con el encendido del pórtico luminoso en el Huerto de la Rueda, que tiene 27 metros de ancho por 13 de alto y 40.000 puntos de luz. Lo confirmó ayer el alcalde, Fulgencio Gil, que supervisó el montaje de las atracciones en el recinto ferial. Son un total de 70, incluidas las casetas de tiro, tómbolas y puestos de comida. «No cabe ni un hierro más», dijo el presidente de la Asociación de Feriantes, José Antonio Peñas, que reconoció que el Huerto de la Rueda no tiene capacidad para añadir nuevas atracciones y que la lista de espera de feriantes que desearían venir a la ciudad supera la quincena. «Es una feria muy buena y si hubiera más espacio vendría más gente», añadió.

La Concejalía de Festejos ha instalado 60 aseos químicos, algunos de ellos para personas con movilidad reducida, en las plazas de España, Calderón, Arcoíris, San Vicente y Real y en el Huerto de la Rueda, además de otras vías públicas, sobre todo del casco antiguo, donde se dará la máxima afluencia de público durante la feria de mediodía. En los jardines se han renovado las plantas de temporada y recortado las ramas de los árboles que impedían el tránsito peatonal y se han señalizado una treintena de aparcamientos con un total de 9.000 plazas.

