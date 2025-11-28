Detenido por robar en el interior de furgonetas en el barrio San Cristóbal de Lorca El dueño de una de ellas lo pilló in fraganti y lo retuvo hasta la llegada de la policía

El presunto ladrón en el momento de la detención por la Policía Local.

El operativo permanente de la Policía Local en el barrio de San Cristóbal ha permitido la detención del presunto autor de delitos de robo con fuerza y sustracciones en el interior de furgonetas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, relató que a las 7.25 horas del miércoles la Policía Local fue avisada de que un hombre había roto el cristal de la ventanilla de una furgoneta en la calle Gabriel González y que el dueño del vehículo trataba de retenerlo.

Una patrulla «se personó de inmediato» en el lugar del suceso y detuvo al presunto ladrón, de 34 años de edad y de nacionalidad marroquí, que cuenta con antecedentes por hechos delictivos, detalló Bayonas. En el interior de su chaqueta se localizaron tres destornilladores que fueron reconocidos como sustraídos por el dueño de otra furgoneta que había sido forzada ese mismo día en otra calle.

El operativo también localizó en la calle Escalante, en el barrio de San Cristóbal, una furgoneta que había sido robada en una gasolinera de la avenida de Europa.

