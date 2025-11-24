La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes del operativo permanente de seguridad patrullan por la calle Ortega Melgares del barrio de San Cristóbal. AYTO.

Detenido en el barrio de San Cristóbal de Lorca el presunto autor de varios robos con violencia e intimidación

Sobre él pesaba una orden de busca y captura

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

La Policía Local de Lorca detuvo en al noche del domingo en el Calvario Viejo del barrio de San Cristóbal al presunto autor de varios robos con violencia e intimidación y hurtos en establecimientos, que habían generado gran alarma social, y sobre el que pesaba una orden de busca y captura. El concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas, confirmó que esta actuación policial ha sido resultado del operativo permanente puesto en marcha la semana pasada en esta zona de la ciudad.

El edil resaltó la «eficiencia y efectividad» de este refuerzo de seguridad con patrullas las 24 horas del día, «diseñado específicamente para responder a la preocupación de los vecinos generada por los recientes robos con violencia en San Cristóbal y zonas colindantes».

Bayonas manifestó la «necesidad» de que el Gobierno de España endurezca las penas por multirreincidencia con la reforma del Código Penal. También que «se establezcan los mecanismos legales necesarios para que los extranjeros en situación irregular que cometan un delito en territorio nacional sean expulsados de manera inmediata a su país de origen, garantizando así la seguridad de los ciudadanos y evitando la reincidencia delictiva».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  2. 2 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  3. 3

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  4. 4 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  5. 5

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  6. 6

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  7. 7

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  8. 8 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  9. 9

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido en el barrio de San Cristóbal de Lorca el presunto autor de varios robos con violencia e intimidación

Detenido en el barrio de San Cristóbal de Lorca el presunto autor de varios robos con violencia e intimidación