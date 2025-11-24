Detenido en el barrio de San Cristóbal de Lorca el presunto autor de varios robos con violencia e intimidación Sobre él pesaba una orden de busca y captura

La Policía Local de Lorca detuvo en al noche del domingo en el Calvario Viejo del barrio de San Cristóbal al presunto autor de varios robos con violencia e intimidación y hurtos en establecimientos, que habían generado gran alarma social, y sobre el que pesaba una orden de busca y captura. El concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas, confirmó que esta actuación policial ha sido resultado del operativo permanente puesto en marcha la semana pasada en esta zona de la ciudad.

El edil resaltó la «eficiencia y efectividad» de este refuerzo de seguridad con patrullas las 24 horas del día, «diseñado específicamente para responder a la preocupación de los vecinos generada por los recientes robos con violencia en San Cristóbal y zonas colindantes».

Bayonas manifestó la «necesidad» de que el Gobierno de España endurezca las penas por multirreincidencia con la reforma del Código Penal. También que «se establezcan los mecanismos legales necesarios para que los extranjeros en situación irregular que cometan un delito en territorio nacional sean expulsados de manera inmediata a su país de origen, garantizando así la seguridad de los ciudadanos y evitando la reincidencia delictiva».