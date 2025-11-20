Cursos del SEF para garantizar el relevo generacional de las bordadoras de Lorca Un total de 20 desempleadas se especializan en este oficio artesanal en los pasos Blanco y Azul

Alumnas del curso del SEF en uno de los talleres de bordado.

Inma Ruiz Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:45

La tradición del bordado en seda y oro, seña de identidad de la Semana Santa de Lorca, asegura su continuidad gracias a dos proyectos experienciales de empleo y formación. Los ha puesto en marcha la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), en colaboración con el Paso Blanco y Paso Azul.

Estos programas cuentan con una subvención de 400.000 euros y permiten a 20 personas desempleadas, diez por proyecto, especializarse en este oficio artesanal de larga tradición en el municipio, alternando formación teórica con empleo remunerado, en los talleres de bordado de ambas fundaciones.

Trabajan desde mayo en la recuperación y creación de piezas bajo la supervisión de maestros profesionales con un contrato de formación en alternancia.

La directora general del SEF, Pilar Valero, que visitó hoy a los alumnos de ambos proyectos, junto con el director general de Formación Profesional, Luis Quiñonero, explicó que «la complejidad técnica y estética de este oficio ha generado en los últimos años una creciente dificultad para encontrar mano de obra cualificada». Subrayó que la media de edad de las bordadoras ronda los 60 años y es «imprescindible» garantizar el relevo generacional.

Tras completar los nueve meses de actividad formativa y laboral, los participantes contarán con las competencias necesarias para incorporarse a talleres de bordado, colaborar con cofradías o iniciar su propia actividad profesional. La demanda de mano de obra especializada es constante durante todo el año, tanto para la restauración como para nuevas creaciones, subrayó.

Más de 2,6 millones de euros en formación

Además, de estos dos programas, la Consejería de Empleo ha invertido en Lorca en los últimos dos años, 2,6 millones de euros en cursos de formación para la capacitación, empleabilidad y desarrollo local de personas desempleadas y en activo del municipio. En total, 170 acciones formativas, con 2.478 plazas.

Estas iniciativas se distribuyen en 15 familias profesionales, destacando Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con 28 acciones y 405 alumnos, y Administración y Gestión, que suma 24 acciones y 341 participantes.