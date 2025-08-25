Cuenta atrás para la Feria y Fiestas de septiembre en Lorca La presentación del cartel de este año prepara los ánimos para un mes repleto de celebraciones

Gloria Piñero Lunes, 25 de agosto 2025, 13:05

La ciudad de Lorca ya está calentando motores para su feria de septiembre, y prueba de ello ha sido la presentación del cartel de este año. Lo han dado a conocer la concejala de Feria y Fiestas del Ayuntamiento, María de las Huertas García, y el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), Juan Francisco Martínez.

Ambos han sido acompañados este lunes por el artista murciano Eloy González, encargado de dar color y dinamismo a las festividades con su diseño. Y es que, por segundo año consecutivo, «el cartel incluye movimiento en su versión digital tras el éxito de la pasada edición», ha asegurado García.

El diseño ha podido verse proyectado en uno de los mupis del centro del municipio, en la plaza Calderón de la Barca. Allí, ha podido verse destacada la interpretación del Rey Alfonso X, que aparece representado como un personaje rejuvenecido, modernizado y convertido en deejay en lo alto de un escenario mientras anima a su público.

En torno a ellos, se distinguen varios elementos propios de la feria de Lorca. El más importante, «y que representa el ambiente a la perfección», según la edil, son las atracciones de la 'Feria Grande' con sus característicos colores flúor, sus luces neón «y ese ambiente mágico enmarcado entre lo infantil y lo adulto». También se ha incorporado a este paisaje la torre del Convento de la Virgen de las Huertas, en cuyas inmediaciones tiene lugar la 'Feria Chica'. Todo ello acompañado de fuegos artificiales «para dar ese toque de festividad y color que se podrá vivir en Lorca el próximo mes de septiembre».

De esta forma «quedan representados a la perfección esos días de ocio y diversión que podrán disfrutar en la ciudad grandes y pequeños», ha asegurado García. En este sentido, también ha añadido que «el formato dinámico permite una mayor interacción con el espectador, resulta mucho más atractivo, aumenta el recuerdo visual y permite, además, una mayor capacidad de promoción en distintos canales audiovisuales y digitales».

Según ha contado, la feria de septiembre espera acoger, como cada año, a miles de lorquinos y visitantes, «repitiendo el éxito de ediciones anteriores». «Anunciamos el cartel con ilusión ante una de las citas más destacadas en el municipio, la cual esperamos que se disfrute como nunca», ha concluido.

Por su parte, Juan Francisco Martínez ha reseñado que «la feria de Lorca representa un acontecimiento clave en la agenda turística de la Región de Murcia, uniendo tradición, gastronomía, patrimonio y cultura en una cita que refuerza la proyección de la ciudad como destino de referencia».

Sobre Eloy González

El ilustrador murciano está especializado en diseño, packaging y marca. Muy influenciado por el dibujo lineal, inició sus estudios de Arquitectura en Madrid para, dos años después, volver a Murcia, donde estudió Ingeniería de Edificación. Posteriormente, comenzó su camino por el mundo de las artes gráficas estudiando Ilustración.

Desde entonces, se afana por dar a conocer las ciudades, sus costumbres, gastronomía y rincones conocidos y desconocidos. En su obra hay elementos recurrentes que proceden de sus conocimientos de arquitectura, y destaca la utilización de colores vibrantes.

Además, ha trabajado en proyectos locales relacionados con la cultura murciana y ha colaborado con grandes y pequeñas empresas, instituciones y proyectos particulares, entre ellos el Ayuntamiento de Murcia, de Caravaca de la Cruz, Estrella de Levante, Mercado de Correos, Jesús Abandonado o Artesanía Región de Murcia.