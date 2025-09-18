La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El torero lorquino Paco Ureña. AYTO.

La corrida de Lorca será un mano a mano entre Paco Ureña y Juan Ortega

Tras la baja del torero José María Manzanares por lesión

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:40

La corrida prevista para el domingo en la plaza de toros de Sutullena de Lorca será un mano a mano entre Paco Ureña y Juan Ortega frente a toros de Álvaro Núñez.

El Ayuntamiento tomó esta determinación tras la obligada baja de José María Manzanares, que este miércoles anunció que se encontraba lesionado después de fracturarse una costilla en la corrida de la feria de Murcia y no iba a comparecer en sus próximos compromisos en las plazas de Guadalajara, Salamanca, Nimes y Lorca.

Se da la circunstancia de que el torero alicantino también fue baja en la corrida del Domingo de Gloria, celebrada el pasado 19 de abril, por no haberse recuperado de una intervención quirúrgica después de ser corneado en la feria de las Fallas de Valencia. En aquella ocasión fue sustituido en el cartel pocos días antes del festejo taurino por el diestro Emilio de Justo.

