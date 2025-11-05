Convocan una concentración en Lorca contra las plantas de biogás La plataforma Stop Biogás las considera una amenaza porque empeorará la calidad de vida de los vecinos

La plataforma Stop Biogás ha convocado a los lorquinos a una concentración que se llevará a cabo el jueves a las 20 horas en la plaza de Calderón para mostrar su rechazo a las plantas que «supondrán un problema para la salud» por las emisiones de gases, ruidos, tráfico de vehículos pesados y malos olores, dijo la portavoz, Sonia Rodríguez.

«Tenemos un problema«, hay proyectos para »instalar un montón de macroplantas de biogás» en el municipio y «queremos mostrar nuestra oposición antes de que sea tarde». Añadió que «estamos muy preocupados y pedimos transparencia, claridad y seguridad».

Aseguró que en el Ayuntamiento de Lorca se han presentado 12 proyectos y que algunos han sido rechazados debido a la oposición vecinal pero «cuatro plantas están en marcha, una es la más grande de Europa» y gestionará dos millones de metros cúbicos de purines.

Rodríguez precisó que esta planta se construye en la pedanía de Barranco Hondo, junto al vertedero municipal y a dos kilómetros del casco urbano. Reclaman que este tipo de infraestructuras se ubiquen lejos de la población, « una regulación específica y que se consulte a los vecinos para que podamos participar porque nos afecta directamente». La plataforma ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de change.org y también lo hará durante la concentración.

En octubre la Secretaría General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma emitió informe de impacto ambiental favorable para el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de purines y otros residuos orgánicos para la producción de biogás en la pedanía lorquina de Torrealvilla, en unos terrenos de 87.000 metros cuadrados en el paraje Cañada de Salvador.

La concejala de Urbanismo, María Hernández, confirmó en julio que están en construcción dos plantas autorizadas durante el anterior mandato y otra más pequeña en El Hinojar, que se encuentra en fase de tramitación al estar anexa a una planta ya existente.

La edil confirmó a LA VERDAD que no se tramitan más proyectos y reiteró que el Ayuntamiento está en contra de las plantas de biogás «descontroladas y en cualquier ubicación» y que se mantiene el compromiso de ofrecer a los vecinos información actualizada.

