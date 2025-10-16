La Compañía de Lorca de la Guardia Civil se refuerza con 45 nuevos agentes El delegado del Gobierno celebra la «cifra récord» de efectivos de la Benemérita en la Región

Inma Ruiz Jueves, 16 de octubre 2025

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, dio la bienvenida este jueves en el cuartel de la Guardia Civil de Lorca a los 45 nuevos agentes que se incorporan a esta Compañía y que permitirá duplicar el número de patrullas al mes.

Dijo que con estos ingresos el grado de cobertura en la Compañía de Lorca es del 97%, y la de los tres puestos principales, Águilas, Mazarrón y Totana, del 100%. Estos 45 nuevos agentes se suman otros tantos en prácticas incorporados el pasado mes de julio, que prestarán servicio en Lorca durante el próximo año.

Lucas destacó que, desde 2018, se han incorporado más de 350 guardias civiles en la Región de Murcia, hasta alcanzar una cifra histórica de 2.200 agentes de la Benemérita. Reconoció que «hemos avanzado muchísimo, pero no nos conformamos, y vamos a seguir trabajando para que la Región de Murcia siga siendo, con una tasa de criminalidad 3,5 puntos inferior a la media nacional, una de las más seguras de España».

El delegado del Gobierno estuvo acompañado por el coronel Jefe de la 5ª Zona, Francisco Pulido, que aseguró que los delitos más frecuentes en el municipio de Lorca son «pequeños hurtos y robos». En la zona de la costa están relacionados con «tráficos ilícitos transfronterizos» como facilitar la inmigración ilegal en embarcaciones y narcotráfico, también a bordo de embarcaciones.

Sin invitación a la corporación municipal

El concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas, calificó de «sectarismo grave» el hecho de que Lucas no anunciara al Ayuntamiento su visita a la ciudad y lo hiciera «a escondidas». Dijo que es «la primera vez en la historia» que no se ha puesto en conocimiento de la corporación municipal la visita de un delegado del Gobierno, algo que calificó de «deslealtad institucional al máximo nivel». Según Bayonas, con esta conducta quiso evitar «hacer frente a los miles de lorquinos a los que quieren arruinar con las zonas de flujo preferente o por dejarlos desamparados ante posibles riadas sin presas ni diques de contención».

El edil aseguró que de los agentes anunciados solo dos trabajarán en el municipio, el resto han sido destinados a Alhama de Murcia, Librilla, Totana, Águilas, Alezo, Mazarrón y Puerto Lumbreras, que son los otros municipios que comprende la Compañía de Lorca.