Colectivos ecologistas apoyan el Plan de Conservación de la Tortuga Mora Defienden que no es una amenaza para el sector primario y critican la campaña de bulos y desinformación sobre el documento que «esconde intereses particulares»

Representantes de algunas de las organizaciones ecologistas que han mostrado su apoyo al plan de conservación de la tortuga mora.

Inma Ruiz Lunes, 13 de octubre 2025, 16:48 Comenta Compartir

Un total de 14 colectivos ecologistas han suscrito un comunicado para mostrar su apoyo al Plan de Conservación de la Tortuga Mora que tramita el Gobierno regional porque las medidas «no suponen una amenaza global para el sector primario», dijo el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo. Denunció la campaña de bulos y desinformación sobre el documento que «en realidad esconde intereses particulares».

Recordó que la Comunidad Autónoma alberga casi el 70% de la población europea de esta especie «tan emblemática como amenazada» y defendió que el plan es una «obligación legal ineludible y una responsabilidad moral de la sociedad murciana».

Detalló que de la superficie de 168.625 hectáreas que abarca el plan de conservación, el 49% corresponde a bosque y matorral natural, el 44% está sometido a figuras de protección ya existentes, el 31% son áreas de protección de fauna silvestre y solo el 2,5%, con un total de 4.232 hectáreas, son áreas altamente transformadas con suelo urbanizado, industria, agroindustria, infraestructuras o se ha destinado a usos intensivos incompatibles con la especie protegida.

El 5,2% del terreno, unas 4.232 hectáreas, corresponden a 21 corredores estratégicos que conectan subpoblaciones de tortuga mora. Para la creación de estos corredores se buscarán diferentes soluciones como convenios de custodia del territorio, permeabilización de infraestructuras con pasos específicos y eventualmente compra de algunas fincas, dijo el portavoz de Ecologistas en Acción.

Luengo recordó que la Consejería de Medio Ambiente ha confirmado que no habrá intervenciones en espacios privados sin acuerdo con sus propietarios y que, para nuevas transformaciones, se evaluarán solo determinados proyectos que transformen más de una hectárea, como el cambio de secano a regadío.

También subrayó que el propio plan reconoce las actividades tradicionales como los cultivos de secano y la ganadería extensiva, que siguen siendo totalmente compatibles con la conservación de la tortuga mora. Según Luengo, la situación de la especie, su distribución, sus amenazas y las soluciones se han evaluado mediante estudios científicos durante más de 20 años.

Las organizaciones ecologistas consideran imprescindible que se apruebe y ponga en marcha de forma inmediata el Plan de Conservación de la Tortuga Mora para recuperar y mejorar su hábitat, para aumentar la conectividad de poblaciones cada vez más aisladas por infraestructuras y determinados cambios de suelo y para compatibilizar la actividad económica con la conservación de la especie.

Entre los colectivos que suscriben el manifiesto se encuentran la Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca, BosqueO2, Salvemos El Consejero, SOS Vencejos, LorcaBicudad, Espartaria, proyecto Cauce y Amacope.

