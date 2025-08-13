'La Churonita' desfilará este viernes en Lorca La tradicional procesión de la 'Virgen del Cisne' irá arropada por cientos de fieles de origen ecuatoriano

La comunidad ecuatoriana vecina de Lorca ultima los preparativos para honrar a la Virgen del Cisne, una venerada advocación mariana de la provincia de Loja. La tradicional procesión recorrerá las calles del municipio el próximo viernes 15 de agosto junto a centenares de fieles.

Esta festividad, que se celebra desde hace casi tres décadas en Lorca, es una prueba de la hermandad que existe entre las diferentes culturas que conviven en la ciudad. Desde la Concejalía de Feria y Fiestas del Ayuntamiento, la concejala María de las Huertas García ha trasladado que «estamos muy orgullosos de poder acoger una celebración tan importante para nuestros vecinos de Ecuador».

Apodada cariñosamente como 'La Churonita', la imagen partirá desde la iglesia de San Mateo por las calles Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Cuesta de San Francisco, Plaza de la Concordia, Alfonso X el Sabio, Fernando el Santo y Selgas, para llegar a la Plaza de España, donde los asistentes serán testigos de una danza típica con la quema de la 'vaca loca', para continuar de regreso por las calles Álamo y Lope Gisbert.

Asimismo, desde primera hora del viernes se realizarán diversas actividades organizadas por la Cofradía de la 'Virgen del Cisne'. Entre ellas, el anuncio del 'gran día de fiestas' a las 8 horas con salvas y dianas, la apertura de puertas de la iglesia de San Mateo a las 10 horas para recibir la visita de devotos y peregrinos, y una presentación de la banda 'La majestuosa de Ecuador' a las 15 horas.

La Santa Misa en honor a la 'Virgen del Cisne', a cargo del vicario episcopal de Lorca, Don Francisco Fructuoso Andrés, será a las 18 horas. Esta dará paso a la 'Serenata' de las 19 horas cantada por Carla Lozano y Nelly Calderón, e inmediatamente después comenzará la procesión de la sagrada imagen.

La presentación de los grupos de danza que participarán este año está prevista para las 20 horas en la Plaza de España, y actuarán en orden los jóvenes de 'Virgen del Cisne Lorca', 'Unión Latina de Totana', y 'Tradición y Cultura Latina' de Pulpí. Se contará nuevamente con la participación de Nelly Calderón.

Se podrá disfrutar de la tradicional fiesta de la quema de la 'vaca loca' y juegos pirotécnicos a partir de las 22 horas, con una intervención de Carlos Javier Lozano a las 22:40 horas. El 'Fin de Fiesta' está previsto para las 23 horas.

Corte al tráfico y al estacionamiento

Con motivo de la celebración, el tráfico en las calles Lope Gisbert-Príncipe Alfonso, Cuesta de San Francisco, Plaza de La Concordia, Alfonso X El Sabio, Fernando El Santo, Selgas, Plaza España y Álamo estará cortado a partir de las 18:30 horas. El estacionamiento estará prohibido desde las 12:00 horas.

Para suplir este corte, el itinerario alternativo se establecerá por la Avenida Juan Carlos I para acceder al centro de la ciudad, incluidos autobuses urbanos. Quedan fuera de servicio las paradas sitas en eje Puente La Alberca, calles Santo Domingo, Lope Gisbert y Príncipe Alfonso-Plaza Colón, con desvío de vehículos de más de seis metros de longitud por rotonda de San Diego, calle Juan Antonio Dimas y Ronda Sur-Central.

