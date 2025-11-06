El centro de Atención Temprana de Lorca aumenta su presupuesto en más de 360.000 euros Permitirá la contratación de otros dos profesionales y la intervención con 50 familias más

Una nueva adenda al convenio entre el Instituto Murciano de Salud (IMAS) y el Ayuntamiento de Lorca para el desarrollo del servicio de Atención Temprana Municipal permitirá un aumento en su presupuesto en 362.000 euros. Se destinarán al aumento de la plantilla con un fisioterapeuta y un logopeda para la intervención con 50 nuevas familias. Lo anunció este jueves la concejala de Derechos Sociales, María Castillo, que detalló que se realizarán 10.030 sesiones más, se dará «una cobertura total» a las necesidades de atención temprana de Lorca y se podrá mantener y renovar el concierto social ya existente con Astrade y Apat.

La edil recordó que en julio del año pasado, también se realizó una adenda de 770.000 euros al convenio de la Comunidad Autónoma para el desarrollo de la Atención Temprana en el periodo 2024-2027, que permitió que el presupuesto aumentase para el servicio de 1,6 millones de euros a 2,4 millones de euros.

El servicio atiende a más de 420 familias y la plantilla ha pasado en el último año de ocho profesionales a 17, lo que ha permitido realizar las intervenciones también en horario de tarde, subrayó el director del centro, Francisco Javier Rego. Destacó también el convenio entre el Ayuntamiento y las escuelas infantiles municipales y algunas privadas para el desarrollo del programa de prevención primaria y secundaria, con la finalidad de atender a niños que tuvieran alguna alteración en su desarrollo o riesgo de padecerla en su entorno natural y lo más pronto posible.

En esta línea, además, se ha desarrollado un convenio de intervención en los colegios del municipio de Lorca entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Lorca para poder intervenir en los propios centros escolares con los pequeños y facilitar la conciliación familiar evitando desplazamientos.

La concejala anunció que mañana comenzarán las obras de renovación del techo del centro Fina Navarro López, con un presupuesto municipal de 10.000 euros, que se suman a la reciente inversión de 20.000 euros para la colocación de nuevas ventanas que han permitido la insonorización del edificio para garantizar la calidad de las intervenciones con menores que presentan trastornos sensoriales.

