La burocracia, los impuestos y los costes laborales ponen al límite a las microempresas La presidenta de Cepyme participa en Lorca en el encuentro empresarial 'Empresabios' y analiza la situación de los pequeños y medianos negocios, que han contratado a 3.000 trabajadores menos este año

Inma Ruiz Martes, 11 de noviembre 2025, 14:22 Comenta Compartir

La presidenta de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, participó este martes en Lorca en el encuentro empresarial 'Empresabios', organizado por la patronal Ceclor, donde reivindicó el papel de las pymes como generadoras de riqueza. Aseguró que son el eslabón más débil de la cadena empresarial y que desde la pandemia hasta ahora hay en España 22.700 microempresas menos.

Mostró su preocupación porque en un entorno macroeconómico positivo la microempresa ha contratado a 3.000 trabajadores menos este año en el conjunto del país, mientras que las grandes empresas han contratado a 300.000 más. Insistió en que «se está dejando fuera a la parte de la cadena que genera más valor», da cohesión territorial y fija la población.

Argumentó que una de las principales causas de desaparición de las pymes es la carga burocrática, que consideró «brutal» y que el 60% de los empresarios perciben como uno de sus mayores problemas, mientras que en el resto de Europa solo lo percibe el 25%.

También citó como causas del descenso de pymes la presión fiscal. Dijo que aportan el 33% de la recaudación en impuestos del Gobierno, son las que más contribuyen porcentualmente, casi el doble que la gran empresa, y el esfuerzo fiscal es un 50% más alto que la media de la Unión Europea.

En el caso de los costes laborales, su incremento era del 0,3% anual antes de la pandemia y ahora ha subido hasta el 3%, una cifra «inasumible» y por ello han descendido las contrataciones, aseguró.

El aumento de las cuotas de los autónomos tampoco es aceptable para los pequeños empresarios, ya que «si uno gana 600 euros no puede pagar más de 200, al final tiene que cerrar porque no puedes trabajar solo para pagar impuestos y que no te quede un margen mínimo para comer».

Junto a De Miguel estuvieron el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, y el presidente de Ceclor, Juan Jódar Bardón. López Abad, resaltó que el 99,6% de las empresas del país son pymes y mostró su preocupación porque todos los días se dan de baja 33 autónomos y porque este año un total de 60.000 cesarán su actividad. Consideró que «más que nunca debemos estar unidos», criticó las medidas del Gobierno pese a que «la sociedad y el conjunto del país es consciente de que en el tejido empresarial está la generación de empleo y de riqueza».

Según Jódar Bardón, encuentros como el de este martes, al que asistieron un nutrido grupo de empresarios, son fundamentales para «mostrar nuestra opinión y reflejar qué medidas se tienen que adoptar para incentivar la actividad económica y mejorar socialmente».

Temas

Lorca