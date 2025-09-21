La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los cinco hijos de Antonio Felices Iglesias observan trabajos diseñados por su padre. gonzalo Gonzalo J. Martínez / AGM

Blancos y azules muestran el germen de su legado artístico en Lorca

Bocetos, maquetas y bordados antiguos integran las exposiciones que se pueden ver de manera extraordinaria en sus museos

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:24

Los cinco hijos de Antonio Felices Iglesias –Alberto, José María, Luis, Carlos y Emilio–, herederos de una extraordinaria saga formada por tres generaciones de la ... familia Felices, donaron el viernes emocionados a la Fundación Santo Domingo documentos y bocetos de su abuelo y de su padre para cumplir la voluntad de éste, fallecido hace tres años. El valioso legado incluye fotografías, ideas para mejorar los grupos que salen en procesión, algunas nunca ejecutadas, y maquetas, como la de los nazarenos y mayordomos que escoltan a la Virgen de la Amargura. «Estamos satisfechos porque por fin este material pasa a manos de una institución que va a velar para su conservación. De otra manera al final se perdería», reconoció Emilio, el mayor de los hijos. La familia cerró así «el ciclo de tres generaciones de artistas que aportaron su visión novedosa, su buen hacer en el diseño de bordados y su amor por el Paso Blanco», añadió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  4. 4 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  5. 5 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  6. 6

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  7. 7

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  8. 8 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  10. 10

    Los residentes del centro de Murcia se quejan por los problemas para aparcar con la nueva ORA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Blancos y azules muestran el germen de su legado artístico en Lorca

Blancos y azules muestran el germen de su legado artístico en Lorca