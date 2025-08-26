Azúcar Moreno actuará en la 'Feria Chica' de Lorca El dúo pacense será uno de los platos fuertes que pisará el escenario en la Plaza del Rey Sabio

Tradición y ocio convergen un año más en el barrio Virgen de las Huertas de Lorca para honrar a su Patrona, Santa María la Real de las Huertas. Entre cultos, turrones artesanales y atracciones, pequeños y mayores podrán disfrutar de su 'Feria Chica' durante los primeros días de septiembre.

Durante la mañana de este martes, la concejala de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García, junto con el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), Juan Francisco Martínez, y el presidente de la Asociación de Vecinos de la Virgen de las Huertas, Luis González, anunciaron la programación para estos próximos días de celebración «que cada año logran congregar a miles de lorquinos y visitantes», según la edil.

La festividad dará comienzo el 4 de septiembre con el Pregón, que este año tendrá lugar en el Santuario Patronal. Correrá a cargo del presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas, Pedro Millán, quien recogerá el testigo del pregonero del año pasado, el torero Pepín Jiménez.

Azúcar Moreno y Álvaro García serán los platos fuertes de las actuaciones en directo, que tendrán lugar el viernes 5 y sábado 6 de septiembre, respectivamente, a las 23.30 horas en la Plaza del Rey Sabio. Se sumarán la actuación del grupo Avidya, además de otras protagonizadas por los deejays Diego Cano, Iván Belmonte y Celso.

No faltará el ciclopaseo memorial 'Clemente Martínez Munuera', con salida desde el estanco del Quijero el domingo 7 a las 10 horas. El mismo día tendrá lugar la gala inaugural del 35 Festival Internacional de Folklore 'Virgen de las Huertas'. Tampoco faltarán los juegos como la cucaña ni concursos tradicionales como el de migas. Además de puestos de comida y atracciones para los más pequeños, en la tarde del día 6 tendrá lugar la actuación de títeres 'La Aventura Musical de Matilde' en la misma plaza.

El lunes 8 de septiembre, festividad de la Patrona, comenzará a las 5.30 horas con la 'Despertá' por los Auroros de Lorca desde el Puente de la Torta hasta el Santuario Patronal. Posteriormente y cada hora, se sucederá la Misa Mayor en el mismo santuario, que acogerá a las 19 horas la Santa Misa con un acto especial. Le seguirá a las 21.30 horas la clausura del 35 Festival Internacional de Folklore 'Virgen de las Huertas', en la Plaza del Rey Sabio, y a las 23.30 pondrá el broche de oro el Castillo de Fuegos Artificiales.

La autoría del cartel de este año corresponde a María José Ruiz Reverte. En una ilustración en acuarela, incluye «los elementos definitorios del enclave y la propia celebración, como son la portada del Convento vista desde la Plaza del Rey Sabio y los puestos típicos», concretó García. Al hilo, animó a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de las fiestas.