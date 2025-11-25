La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Régimen Interior ante la puerta de los juzgados de la plaza del Caño. AYTO

El Ayuntamiento de Lorca solicitará la expulsión del país del presunto autor de robos al tirón en la plaza Real

Es la primera vez que ejerce la acusación particular y seguirá esta dinámica en lo sucesivo en delitos cometidos por ciudadanos extranjeros

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

El Ayuntamiento de Lorca se personará como acusación particular en las diligencias abiertas en el juzgado contra el presunto tironero de Plaza Real, un ciudadano extranjero para el que se ha pedido su expulsión inmediata del país. La concejala de Régimen Interior, Belén Pérez, dijo que el delito que se le imputa, robo con violencia, está entre los que puede motivar la expulsión. Resaltó que es la primera vez que la Administración local reclama esta medida pero «no va a ser la única, vamos a ser implacables con otras situaciones idénticas que se produzcan en lo sucesivo».

Explicó que entre los supuestos para obligar a abandonar el territorio nacional se encuentran, además los delitos de falsedad documental, uso de pasaportes falsos y empadronamientos ficticios. También los delitos contra la seguridad vial y por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas cuando existe reincidencia o resultado lesivos y «vamos a estudiar personarnos en estos supuestos».

Aseguró que la jurisprudencia del Tribunal Supremo aclara que la existencia de residencia legal no impide la expulsión. Advirtió que los que cometan este tipo de delitos «serán deportados y sobre ellos recaerá la prohibición de regreso que puede durar diez años«. La expulsión por delitos penales »es una realidad jurídica que afecta cada vez a más personas extranjeras en España. Hay que acabar con la impunidad», dijo convencida.

Añadió que pueden ser expulsados los condenados a una pena privativa de libertad inferior a un año, ya que se toma en consideración la sanción prevista en el Código Penal español. Esta medida «no admite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, al tratarse de una transposición de la normativa europea, decidida en un ámbito comunitario».

La concejala afirmó que existe interés social relevante y eso sustenta la personación como parte perjudicada en esta y otras causas. Así queda recogido en el artículo 125 de la Constitución Española, precisó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  2. 2 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  5. 5 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  6. 6 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  7. 7 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  8. 8 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia
  9. 9 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  10. 10

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ayuntamiento de Lorca solicitará la expulsión del país del presunto autor de robos al tirón en la plaza Real

El Ayuntamiento de Lorca solicitará la expulsión del país del presunto autor de robos al tirón en la plaza Real