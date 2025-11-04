Arrancan las movilizaciones de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Lorca

Inma Ruiz Martes, 4 de noviembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

Con la mesa redonda 'La sanidad no espera' se inician este miércoles las movilizaciones de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública para sensibilizar a la población y reclamar soluciones a problemas como las listas de espera o la falta de personal. El acto se celebrará a las 19.30 horas en el palacete Huerto Ruano e intervendrán el médico de familia Julián García Sáez, el otorrinolaringólogo Esteban Merino, la enfermera Alba Gascón y la integrante de la junta de personal del Área III del sindicato UGT María Ponce. El acto central será una concentración el sábado en la plaza de Colón.

Sobre este asunto, el consejero de Sanidad, Juan José Pedreño, pidió a los convocantes «no tergivesar la realidad» del sistema sanitario regional. Dijo que el país tiene «un problema serio de falta de especialistas sanitarios» y que la Región lleva años reclamando un refuerzo al Gobierno central sin resultados.