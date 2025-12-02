Apoyo a Pedro Costa Morata ante la propuesta de revocar su título de Hijo Predilecto de Águilas Diversas organizaciones sociales, ambientales, vecinales y políticas expresaron su rechazo a esa iniciativa

Inma Ruiz Martes, 2 de diciembre 2025, 14:29 | Actualizado 14:44h.

«Me veo en una situación de intimidación a la que no estoy acostumbrado, pero me refuerza». Lo dijo este martes en Lorca el ecologista aguileño Pedro Costa Morata, ante la propuesta de revocación del título de Hijo Predilecto de Águilas, concedido en 2017.

Compareció ante los medios de comunicación en la plaza de España arropado por representantes de diversas organizaciones sociales, ambientales, vecinales y políticas que expresaron su rechazo a la revocación, respaldada por 300 firmas.

Según Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente en 1988, la iniciativa «carece de fundamento racional y legal» y «viene auspiciada por unos personajes que se mueven en una órbita reaccionaria, con tentáculos claros en el poder económico aguileño vinculado a la agroindustria más agresiva, que siempre se ha opuesto al parque natural de Cabo Cope-Calnegre». Confió en que el PSOE «no ceda ante este envite ultra».

El portavoz de la asociación Amacope, Sebastián Ramírez, recordó que la exalcaldesa de Águilas, Mari Carmen Ruiz, dijo de Costa Morata durante el acto en el que se convirtió en hijo predilecto de la localidad hace ocho años, que «con independencia del color político hay una realidad y es que luchó y evitó la construcción de una central nuclear en el paraje de la Marina de Cope». Añadió que «por eso creemos que Águilas estaba en deuda con Costa Morata y por eso consideramos que es merecedor de este reconocimiento».

Junto a Ramírez también tuvieron palabras de apoyo al ecologista la coordinadora regional de IU, Penélope Luna, y representantes municipales de este partido en Lorca, Totana y Águilas, además del secretario regional de organización de CCOO, Víctor Romera, y miembros de Podemos, Ecologistas en Acción, Yayoflautas de Lorca, asociaciones vecinales Zona Centro y Tercia y Amigos del Pueblo Saharaui.

