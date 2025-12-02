La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Costa Morata (con bufanda roja) con representantes de organizaciones sociales, ambientales y políticas. Inma Ruiz

Apoyo a Pedro Costa Morata ante la propuesta de revocar su título de Hijo Predilecto de Águilas

Diversas organizaciones sociales, ambientales, vecinales y políticas expresaron su rechazo a esa iniciativa

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:29

Comenta

«Me veo en una situación de intimidación a la que no estoy acostumbrado, pero me refuerza». Lo dijo este martes en Lorca el ecologista aguileño Pedro Costa Morata, ante la propuesta de revocación del título de Hijo Predilecto de Águilas, concedido en 2017.

Compareció ante los medios de comunicación en la plaza de España arropado por representantes de diversas organizaciones sociales, ambientales, vecinales y políticas que expresaron su rechazo a la revocación, respaldada por 300 firmas.

Según Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente en 1988, la iniciativa «carece de fundamento racional y legal» y «viene auspiciada por unos personajes que se mueven en una órbita reaccionaria, con tentáculos claros en el poder económico aguileño vinculado a la agroindustria más agresiva, que siempre se ha opuesto al parque natural de Cabo Cope-Calnegre». Confió en que el PSOE «no ceda ante este envite ultra».

El portavoz de la asociación Amacope, Sebastián Ramírez, recordó que la exalcaldesa de Águilas, Mari Carmen Ruiz, dijo de Costa Morata durante el acto en el que se convirtió en hijo predilecto de la localidad hace ocho años, que «con independencia del color político hay una realidad y es que luchó y evitó la construcción de una central nuclear en el paraje de la Marina de Cope». Añadió que «por eso creemos que Águilas estaba en deuda con Costa Morata y por eso consideramos que es merecedor de este reconocimiento».

Junto a Ramírez también tuvieron palabras de apoyo al ecologista la coordinadora regional de IU, Penélope Luna, y representantes municipales de este partido en Lorca, Totana y Águilas, además del secretario regional de organización de CCOO, Víctor Romera, y miembros de Podemos, Ecologistas en Acción, Yayoflautas de Lorca, asociaciones vecinales Zona Centro y Tercia y Amigos del Pueblo Saharaui.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  2. 2 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
  4. 4 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  5. 5 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  6. 6 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  7. 7

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  8. 8 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  9. 9

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom
  10. 10 Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Apoyo a Pedro Costa Morata ante la propuesta de revocar su título de Hijo Predilecto de Águilas

Apoyo a Pedro Costa Morata ante la propuesta de revocar su título de Hijo Predilecto de Águilas