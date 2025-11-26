Más de 300 personas piden retirar a Pedro Costa Morata el título de Hijo Predilecto de Águilas

«Los méritos y la conducta que justificaron la concesión de tal distinción han dejado de concurrir; y mantener este reconocimiento no se ajusta al ... interés general». Estos son los argumentos que, según explicaron ayer fuentes del Consistorio a LA VERDAD, han esgrimido más de 300 personas para solicitar, con sus firmas, al Ayuntamiento de Águilas la retirada del nombramiento del veterano ecologista Pedro Costa Morata como Hijo Predilecto del municipio.

Tras recibir esta solicitud, la corporación inició un expediente de revocación del título. Y el viernes pasado, 21 de noviembre, abrió «un periodo de información pública de diez días hábiles durante los cuales se podrán adherir al presente expediente cuantos colectivos, asociaciones y personas físicas o jurídicas deseen prestar apoyo a la presente iniciativa».

Las fuentes consultadas indicaron que el propio Costa consultó este miércoles el expediente en el Consistorio. Sobre la valoración de la iniciativa por parte de equipo de gobierno, del PSOE, se limitaron a señalar que «como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento debe dar cumplimiento al reglamento de honores y distinciones, en el que dice claramente que, al haberse presentado por un ciudadano más de cien firmas solicitando la revocación de dicho nombramiento, se debe abrir un expediente; y eso es lo que se ha hecho. Dicho expediente está ahora mismo en fase de exposición pública y abierto a cualquier alegación que cualquier ciudadano considere».

El Ayuntamiento concedió en 2017 el título a Costa, que fue Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, tras una iniciativa popular apoyada por PSOE, IU y Águilas Puede y rechazada por el PP. Costa recibió la distinción de manos de la entonces alcaldesa, Mari Carmen Moreno, del PSOE. El Consistorio reconoció «la trayectoria en defensa del medio ambiente del que es uno de los fundadores del movimiento ecologista en España». Y citó su lucha contra la construcción de la central nuclear proyectada en la década de 1970 en la Marina de Cope.

«Proyección exterior»

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra la retirada de la distinción a Costa, ingeniero, sociólogo y profesor jubilado de la Universidad de Murcia (UMU). Esta asociación indicó que Costa «ha desempeñado, a lo largo de su trayectoria personal y profesional, una labor de notable relevancia en la defensa del medio ambiente y en beneficio de la sociedad, habiendo contribuido de manera destacada a la divulgación, sensibilización y protección del patrimonio natural, así como al prestigio y proyección exterior del municipio de Águilas». Y añadió que «en atención a los méritos indicados y al reconocimiento que su figura mantiene en amplios sectores de la ciudadanía, esta asociación entiende que subsisten plenamente las razones que motivaron en su día la concesión del título de Hijo Predilecto, no resultando procedente su retirada».