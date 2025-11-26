La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Costa, en una imagen de archivo. Antonio Gil / AGM

Más de 300 personas piden retirar a Pedro Costa Morata el título de Hijo Predilecto de Águilas

Afirman que el veterano ecologista, que lideró la lucha contra una central nuclear en la Marina de Cope y fue Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, ya no tiene «los méritos y la conducta» reconocidos; Ecologistas en Acción se opone a la iniciativa y la propuesta irá al Pleno

José Alberto González

José Alberto González

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:23

«Los méritos y la conducta que justificaron la concesión de tal distinción han dejado de concurrir; y mantener este reconocimiento no se ajusta al ... interés general». Estos son los argumentos que, según explicaron ayer fuentes del Consistorio a LA VERDAD, han esgrimido más de 300 personas para solicitar, con sus firmas, al Ayuntamiento de Águilas la retirada del nombramiento del veterano ecologista Pedro Costa Morata como Hijo Predilecto del municipio.

