Proceso de trituración de los colchones viejos depositados en el Centro de Gestión de Residuos. G. J. M. / AGM

El abandono de colchones usados y muebles viejos en la vía pública sigue en aumento en Lorca

La vigilancia para multar a los infractores se intensificará el próximo año con la colocación de 15 cámaras en los puntos más conflictivos

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:16

En el Centro de Gestión de Residuos (CGR) entran al mes 600 colchones viejos. Es el residuo más problemático por la enorme cantidad que se ... acumula, su volumen y la complejidad de su tratamiento, según reconoce en declaraciones a LA VERDAD el jefe de planta, Francisco Javier Martínez. El centro tiene a su disposición una trituradora, la más potente del mercado, que se pone en funcionamiento cada dos o tres meses y en el proceso se recupera la parte metálica de los colchones de muelles mediante imanes para su valorización. El resto se desecha. Este servicio específico tiene un gasto anual de 103.000 euros. «Es una máquina muy especializada, el mantenimiento debe ser exhaustivo porque en el triturado se enredan el textil y el alambre y las reparaciones son muy costosas», advierte Martínez.

