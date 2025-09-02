La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Luis Alberto Marín. LA VERDAD

López Miras está «expectante» ante la condonación de deuda que ofrece Pedro Sánchez

El Gobierno regional no rechaza explícitamente la medida que aprobará hoy el Consejo de Ministros, pero la condiciona a la reforma de la financiación

Manuel Buitrago
Lázaro Giménez

Manuel Buitrago y Lázaro Giménez

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:35

Aunque su postura inicial es la de rechazo, el Gobierno regional está a la espera de conocer el contenido del proyecto de ley que ... aprobará hoy el Consejo de Ministros para condonar deuda a las comunidades autónomas, que en el caso de la Región de Murcia ascendería a 3.318 millones de euros. Esto representa la cuarta parte de la abultada deuda pública que soporta la Comunidad Autónoma. Una vez que conozca la letra pequeña y el recorrido que tendrá el proyecto de ley, el Ejecutivo de López Miras aclarará su posición ante una medida que califica de «parche» y de pago al independentismo catalán. Considera imprescindible la reforma del sistema de financiación.

