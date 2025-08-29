La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación este viernes en Sevilla

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación este viernes en Sevilla EP

El Gobierno aprobará el martes el proyecto de condonación de la deuda a las comunidades autónomas

Andalucía y Cataluña, con una quinta de 18.000 y 17.104 millones de euros, respectivamente, serían las regiones más beneficiadas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:50

El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros el proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas con ... el que el Estado prevé asumir hasta 83.252 millones de las comunidades del régimen común. Así lo confirmó este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero en declaraciones a los medios tras su visita a la empresa GRI Towers, en el Polígono Astilleros de la Zona Franca de Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  2. 2 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  3. 3 Una profesora de Secundaria de un centro de Cartagena, nominada a la mejor docente de España de 2025
  4. 4 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  5. 5 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel
  6. 6

    Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo
  7. 7 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  8. 8 Adif da el último empujón a la estación de Murcia y al soterramiento
  9. 9 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados
  10. 10

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno aprobará el martes el proyecto de condonación de la deuda a las comunidades autónomas