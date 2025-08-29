El Gobierno aprobará el martes el proyecto de condonación de la deuda a las comunidades autónomas

El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros el proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas con ... el que el Estado prevé asumir hasta 83.252 millones de las comunidades del régimen común. Así lo confirmó este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero en declaraciones a los medios tras su visita a la empresa GRI Towers, en el Polígono Astilleros de la Zona Franca de Sevilla.

La quita de la deuda fue una de las condiciones que acordó Esquerra Republicana (ERC) con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, en 2023 y que volvió a ponerse sobre la mesa durante la negociación para impulsar la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat el año pasado pactando la financiación singular para Cataluña.

En febrero Hacienda detalló la metodología para determinar el importe de cada comunidad que va a ser asumido por el Estado, aunque el departamento que dirige Montero ha venido explicando en los últimos meses que la decisión final recae en cada Ejecutivo regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento. «Nunca antes una administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones de deuda», recalcó Montero.

Andalucía y Cataluña, con una condonación de 18.000 y 17.104 millones de euros, respectivamente, serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta. Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

De este reparto se quedan fuera País Vasco y Navarra, aunque ya han planteado que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

Tras su aprobación en el cónclave ministerial, lo previsto es que el texto se envíe a las Cortes Generales para que continúe su recorrido parlamentario. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de febrero, el Ejecutivo logró sacar adelante esta propuesta gracias al voto favorable de las comunidades del PSOE, mientras que las regiones del PP se levantaron de la reunión y no llegaron ni siquiera a votar este asunto. El Gobierno interpretó que este desplante de los gobiernos regionales del PP como una abstención, por lo que creen que no llegaron a votar directamente que no a esta propuesta y que, finalmente, se acabarán acogiendo a ella si sale adelante y aunque la critiquen.

Una metodología en tres fases

La metodología propuesta consta de tres fases. En la primera se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento que registraron las comunidades durante el cierre de 2009 y el cierre de 2013, y ese endeudamiento se compara con el registrado entre el cierre de 2019 y el cierre de 2023. Esta primera fase arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total que está vigente al cierre de 2023.

En la segunda fase se establece una condonación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de la deuda condonada sobre el total. «Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios», aclaró Montero en su momento.

Y en la última fase, Hacienda ha realizado dos ajustes para dar «mayor equidad»: «En primer lugar, identificamos a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia».

A continuación, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar este mismo importe para aquellas comunidades autónomas que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022. El siguiente elemento es que se atribuye una condonación adicional a comunidades que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, las comunidades autónomas que hayan ejercido esta competencia normativa por encima de la media podrán recibir una condonación adicional del 10%, que será del 5% en el caso de que se sitúe por debajo de la media.