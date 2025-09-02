La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos buzos de la Guardia Civil, durante el dispositivo de búsqueda. G.C.

Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río

Un vecino encuentra el cuerpo del hombre, de 33 años y nacionalidad ecuatoriana, en la playa blanqueña de El Arenal

JESÚS YELO

Murcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:27

El cuerpo del hombre desaparecido cuando se bañaba en la playa fluvial de Abarán ha sido localizado en la mañana de este martes en Blanca, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. Fue un vecino el que encontró el cadáver a primera hora en la zona de El Arenal.

A Hugo, de 33 años y nacionalidad ecuatoriana, se le perdió la pista a partir de las cinco de la tarde del pasado domingo cuando se encontraba con amigos en el paraje abaranero de El Jarral y se metió a darse un baño. En estos días han participado en las intensas labores de búsqueda seis buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) con sede en Cartagena, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, un dron, Guardia Civil y Policía Local de Abarán y varias embarcaciones particulares, así como patrullas a pie, que peinaron la zona de la ribera del río en dirección a Blanca.

