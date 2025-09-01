La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Buscan al hombre desaparecido en la playa fluvial.
Buscan al hombre desaparecido en la playa fluvial. G.C.

Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán

Sus familiares le perdieron la pista a partir de las cinco de la tarde del pasado domingo cuando se metió a darse un baño en este paraje

Jesús Yelo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:07

Buscan desde este domingo por la tarde a Hugo, un hombre de 33 años desaparecido en aguas de la playa fluvial El Jarral de Abarán. Se le perdió la pista a partir de las cinco de la tarde del pasado domingo cuando se metió a darse un baño en este paraje abaranero.

Desde ese momento, seis buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) con sede en Cartagena, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, un dron, Guardia Civil y Policía Local de Abarán y varias embarcaciones particulares, así como patrullas a pie han peinado la zona de la ribera del río en dirección a Blanca.

Este lunes aún no se tiene ninguna pista del paradero de Hugo, de nacionalidad ecuatoriana, según dijo sargento del puesto de la Guardia Civil de Abarán.

Según ha podido saber LA VERDAD, era la primera vez que visitaba esta playa fluvial. Sus amigos y familiares dieron la voz de alarma a los socorristas de la zona quienes de inmediato alertaron a Centro de Coordinación y Emergencias 112.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  2. 2

    La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano
  3. 3

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  4. 4

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  5. 5

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  6. 6 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  7. 7

    Alcaraz reina en el tedio para sacar billete hacia los cuartos de final
  8. 8

    El cierre de negocios tradicionales crece en Murcia por jubilaciones y nuevos hábitos de consumo: «No sé si tendremos relevo generacional»
  9. 9

    La Princesa Leonor, ante su curso más exigente en San Javier
  10. 10 Fin al culebrón del verano: el Real Murcia ficha a David Flakus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán