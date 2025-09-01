Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán Sus familiares le perdieron la pista a partir de las cinco de la tarde del pasado domingo cuando se metió a darse un baño en este paraje

Buscan desde este domingo por la tarde a Hugo, un hombre de 33 años desaparecido en aguas de la playa fluvial El Jarral de Abarán. Se le perdió la pista a partir de las cinco de la tarde del pasado domingo cuando se metió a darse un baño en este paraje abaranero.

Desde ese momento, seis buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) con sede en Cartagena, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, un dron, Guardia Civil y Policía Local de Abarán y varias embarcaciones particulares, así como patrullas a pie han peinado la zona de la ribera del río en dirección a Blanca.

Este lunes aún no se tiene ninguna pista del paradero de Hugo, de nacionalidad ecuatoriana, según dijo sargento del puesto de la Guardia Civil de Abarán.

Según ha podido saber LA VERDAD, era la primera vez que visitaba esta playa fluvial. Sus amigos y familiares dieron la voz de alarma a los socorristas de la zona quienes de inmediato alertaron a Centro de Coordinación y Emergencias 112.