El 'lobby' del Corredor cree «imprescindible» el soterramiento de Lorca para el año 2027

Acelerar la conexión de Cartagena y su puerto a la red de alta velocidad, así como el soterramiento de las vías en Lorca ... , figuran entre los principales desafíos a los que se enfrenta el Corredor Mediterráneo, según el último chequeo semestral realizado por el 'lobby' empresarial #QuieroCorredor. El informe vuelve a poner de manifiesto que los principales cuellos de botella se encuentran en el eje formado por Alicante, Murcia y Almería. Los empresarios consideran «imprescindible» que el soterramiento de Lorca esté finalizado en 2027 para que el Corredor llegue sin mayores retrasos hasta Almería.

Los empresarios destacan avances en esta infraestructura para pasajeros y mercancías que comunicará Algeciras con la frontera francesa, pero exigen que esté completada lo antes posible. A nivel general, y desde que se inició el movimiento #QuieroCorredor en 2016, las fases en servicio han pasado del 19% al 36%, mientras que los tramos en obras han crecido del 45% al 83%. Los proyectos alcanzan el 95% y todos los estudios previos están realizados. La fecha del año 2027 que se viene barajando para finalizar el grueso de las obras puede que se retrase a 2030.

Baipás del Reguerón

Este chequeo, que se presentó en Elche, subraya que el tramo entre Murcia y Cartagena sigue sin fecha para su finalización. Es el más retrasado en esta parte del Corredor. El baipás del Reguerón tiene las obras paralizadas, y el siguiente tramo hasta Riquelme está en proyecto. Se encuentra en obras la fase hasta Torre Pacheco, que incluye la remodelación de la estación de Balsicas y el nuevo puente de la autovía del Mar Menor. La fase hasta Cartagena tiene las obras adjudicadas, mientras que la integración en la ciudad depende del proyecto, aunque los trabajos no comenzarán hasta 2027.

La modernización de la vía antigua con Alicante y la conexión al aeropuerto de Elche precisarán una fuerte inversión hasta 2030

El compromiso del Ministerio es construir un túnel en la sierra de Altaona con una sola vía, y a partir de ahí desplegar una triple vía: dos para viajeros y otra para mercancías de ancho ibérico hasta Cartagena. Los empresarios reclaman no obstante una vía doble en ancho internacional para pasajeros en todo el recorrido, incluido la zona del túnel.

Otra de las demandas insistentes es la construcción de una vía solo para trenes de mercancías desde Monforte a Murcia, al norte de la ciudad, para evitar el paso de estos convoyes por la zona del soterramiento.

La finalización de las actuaciones entre Murcia y Alicante está prevista para 2027, pero requerirán más tiempo. La propuesta del Ministerio consiste en electrificar el tramo actual de ancho ibérico entre San Isidro, Elche y Alicante. Esto incluye la futura variante de Torrellano, con una estación en el aeropuerto. Este nuevo acceso a Alicante abandonando la línea de costa está pendiente del proyecto, y llevará consigo el desmantelamiento del trazado actual que utilizan los trenes de Cercanías con Murcia.

La estación de Murcia, a punto

Todos los tramos de la línea Murcia-Almería se encuentran en obras y con el montaje de las vías adjudicado, excepto el ramal entre Pulpí y Águilas, que está en proyecto. Los trabajos de la integración urbana en Murcia (soterramiento hasta Nonduermas y nueva estación del Carmen) estarán finalizados este año. La línea incluye además la construcción de nuevas estaciones en las principales poblaciones del recorrido. Entre los beneficios de esta nueva línea está la modernización y mejora del servicio de trenes de Cercanías.

Vicente Boluda indica que están viendo la luz al final del túnel después de nueve años de presión para acelerar las obras

En general, el chequeo indica que las obras de explanación marchan a buen ritmo aunque se siguen aplazando las fechas de previsión. Considera imprescindible que el soterramiento de las vías en Lorca esté en el año 2027. El Ministerio construye una estación en San Diego para utilizar la nueva línea con Murcia hasta que concluyan las obras de soterramiento. No obstante, su compromiso en estos momentos es que la línea está operativa en 2027.

Los empresarios reclaman, asimismo, una doble vía en todo el trazado, ya que hay dos tramos que tendrán una sola vía. También solicitan la reapertura de la línea Guadix-Baza-Lorca en ancho internacional, que está cerrada desde el año 1985.

Parada en el aeropuerto

El informe recalca que aún queda pendiente la adaptación completa del triángulo Monforte-Alicante-San Isidro, que conecta con Murcia. Apunta que existen otros puntos críticos que siguen condicionando la conectividad del Corredor, como el cambio de ancho de vía de Tarragona a Castellón, y el futuro túnel pasante de la ciudad de Valencia.

El asesor ferroviario del Corredor Mediterráneo, Francisco García Calvo, subrayó la urgencia de adaptar al ancho internacional la vía entre San Isidro y Alicante, así como la construcción de una nueva vía de mercancías entre Monforte del Cid y Murcia, aún sin planificación ministerial efectiva. Defendió el proyecto de la variante que conectará Elche con el aeropuerto y Alicante evitando la costa, lo que permitiría un trazado más eficaz. Advirtió que aunque existen compromisos ministeriales, los plazos se están alargando y, en la práctica, no cree que se vean resultados antes de 2030.

El presidente de la Asociación Empresarial Valenciana (AVE), Vicente Boluda, pidió finalizar esta infraestructura: «O la terminamos o no sirve para nada». Señaló que las obras no han ido al ritmo que esperaban, «pero al menos vamos viendo la luz al final del túnel». «Si no hay infraestructuras como Dios manda, las empresas no se van a instalar» en las zonas por donde pasen estas vías ferroviarias.