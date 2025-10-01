La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varios jornaleros colocan plantones de lechuga en una finca próxima a La Palma (Cartagena), este miércoles. José María Rodríguez / AGM

Unas lluvias sin éxito en el secano dan un impulso a la campaña agrícola de invierno en la Región de Murcia

El balance es positivo en el campo, pero el paso de la borrasca no mejora el déficit de recursos hídricos en la cuenca del Segura

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:15

El paso de la borrasca Gabrielle esta semana por los territorios agrícolas de la Región de Murcia conllevó una lluvia a trompicones que, según las ... principales organizaciones agrarias, es «positiva» pero «apenas ha supuesto un riego» para el campo. Estas precipitaciones, con acumulados de hasta 80 o 70 litros en una hora, se hicieron notar en la Vega Media, donde el agua permitió lavar la tierra y eliminar sales del suelo en las producciones leñosas, y en otros puntos muy concretos de las comarcas del Guadalentín y el Campo de Cartagena, que viven estos días el inicio de la campaña de hortalizas de invierno.

