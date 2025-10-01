Unas lluvias sin éxito en el secano dan un impulso a la campaña agrícola de invierno en la Región de Murcia

El paso de la borrasca Gabrielle esta semana por los territorios agrícolas de la Región de Murcia conllevó una lluvia a trompicones que, según las ... principales organizaciones agrarias, es «positiva» pero «apenas ha supuesto un riego» para el campo. Estas precipitaciones, con acumulados de hasta 80 o 70 litros en una hora, se hicieron notar en la Vega Media, donde el agua permitió lavar la tierra y eliminar sales del suelo en las producciones leñosas, y en otros puntos muy concretos de las comarcas del Guadalentín y el Campo de Cartagena, que viven estos días el inicio de la campaña de hortalizas de invierno.

Una lluvias «muy irregulares» para el presidente de COAG Murcia, José Miguel Marín, quien adelanta que el secano «ha pillado poca agua», aunque la humedad que ahora hay en el terreno será un empuje para la siembra de cereales. «El balance es positivo por las fechas en las que estamos, más allá de que en algunas zonas donde haya llovido torrencialmente haya problemas en las hortalizas», analiza.

Ese matiz «puede retrasar las labores de plantación», apunta el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, pero no cree que llegue a existir un problema generalizado de hongos o podredumbre. «Depende de en qué zonas esto habrá supuesto medio riego o un poco más, pero no ayudará a paliar el déficit hídrico en la cuenca», señala, pero destaca el empuje que dará a distintas variedades de limón, naranja y mandarina.

Marcos Alarcón, líder de UPA Murcia, subraya también el escaso beneficio que sacará el secano de este temporal, pero la cantidad caída sí que permitirá engordar el calibre de los limones en la Vega Media. «Pero siguen siendo muy escasas, insuficientes para los cultivos», reconoce.

La Consejería de Agricultura también ve «positiva» la lluvia por el humedecimiento del suelo, la recarga hídrica y el impulso al arranque de algunas plantaciones, aunque no frena el impacto de la sequía en el secano. Sin embargo, podría haber provocado «alguna incidencia como es la caída de flores o frutos recién cuajados en cítricos, y sobre todo el retraso del trasplante en determinados cultivos hortícolas al estar la tierra demasiado húmeda».

Para otros cultivos ya finalizados como los frutales de hueso el efecto, las precipitaciones son «beneficiosas» ya que contribuyen «a mejorar la reserva hídrica de los suelos de cara al periodo invernal, pero con un efecto muy limitado en la recarga de los acuíferos».

'Embalse muerto'

La Comunidad murciana inicia hoy un nuevo año hidrológico con la mirada puesta permanentemente en el cielo. Las precipitaciones de estos días no han logrado aliviar la mala situación hidrológica que atraviesa la cuenca del Segura, cuyas reservas vuelven a caer hasta situarse en el 16% (187 hectómetros) de la capacidad total de los embalses.

La cabecera de la cuenca ha registrado lluvias muy poco relevantes, pero lo que ha caído permitió estos pasados días cerrar las compuertas de las presas del Cenajo y la Fuensanta para mantener solo el caudal ecológico. Una medida de ahorro fijada por la Confederación Hidrográfica del Segura para evitar que esas reservas no caigan hasta los 40 hectómetros, línea roja que anunciaría el 'embalse muerto' en ambas infraestructuras.

El organismo de cuenca a punta a un final del año hidrológico 2024/2025 no muy bueno ya que las precipitaciones del verano y estas últimas «no han resuelto el problema». De no llover en octubre y noviembre, se verá obligado a convocar otra vez a la Comisión de Desembalses para estudiar nuevas restricciones a los regadíos tradicionales y no tradicionales, que ahora sufren un recorte medio de agua del 27%.