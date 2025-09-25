La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Violante Tomás.
Violante Tomás. VICENTE VICÉNS / AGM

Llaman al orden a la diputada murciana del PP Violante Tomás por gritarle «y una mierda» a la ministra de Inclusión

La parlamentaria popular por la Región fue reprendida por el vicepresidente primero del Congreso por unas palabras supuestamente proferidas durante la intervención de Elma Saiz

LA VERDAD

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:11

La diputada del Partido Popular en el Congreso por la Región de Murcia Violante Tomás Olivares fue llamada al orden por la Presidencia de la Cámara en el Pleno celebrado este miércoles, en el que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecía a petición propia para dar cuenta de la gestión migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.

En un momento de su intervención, la ministra se refirió a la polémica moción aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla con el objetivo de impedir la cesión de los instalaciones deportivas municipales para la celebración de actividades religiosas, lo que perjudica principalmente a los musulmanes, que suelen utilizar el campo de fútbol 'Antonio Ibáñez' para llevar a cabo el final del Ramadán y la Fiesta del Cordero.

«Hay que recordar que PP y Vox atentaron contra la libertad de culto recogida en nuestra Constitución porque quieren migrantes silenciados», dijo Elma Saiz desde la tribuna del Congreso, palabras que generaron protestas entre los diputados presentes en el hemiciclo, las que interrumpieron la intervención de la ministra.

Aunque el vídeo del Pleno no permite apreciar las palabras que se profirieron ni quién las dijo, el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ocupaba en ese momento la presidencia en ausencia de Francina Armengol, llamó la atención a Violante Tomás Olivares, diputada del PP por la Región y originaria precisamente de Jumilla. «Señora Tomás Olivares, le pido que retire el calificativo de 'y una mierda'», exigió Rodríguez Gómez de Celis a la parlamentaria murciana.

Después de insistirle, y al negarse Violante Tomás a retirar nada, el vicepresidente del Congreso la llamó al orden y solicitó «que conste en acta que la señora Olivares ha gritado 'y una mierda'».

LA VERDAD ha intentado sin éxito por el momento ponerse en contacto con Violante Tomás para que ofrezca su versión de lo ocurrido.

