Un tren de Cercanías hace parada en la estación del Carmen, en Murcia. Nacho García

La línea Murcia - Alicante se hará en tren y autobús este fin de semana por unas obras ferroviarias

Los viajeros de Cercanías y Media Distancia deberán hacer el último tramo del trayecto entre la estación del Carmen y la capital alicantina por carretera, mientras que la conexión Cartagena - Valencia estará interrumpida

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:36

Los servicios ferroviarios que conectan Murcia y Cartagena con Alicante y Valencia estarán afectados este fin de semana del 4 y 5 de octubre por ... unas obras que la operadora Adif está llevando a cabo en la provincia vecina. Los viajeros que deseen ir hasta la capital alicantina en Cercanías o Media Distancia podrán subirse a los vagones en la estación del Carmen, pero tendrán que completar su trayecto por carretera cuando lleguen a Torrellano, pasado Elche.

