La línea Murcia - Alicante se hará en tren y autobús este fin de semana por unas obras ferroviarias

Los servicios ferroviarios que conectan Murcia y Cartagena con Alicante y Valencia estarán afectados este fin de semana del 4 y 5 de octubre por ... unas obras que la operadora Adif está llevando a cabo en la provincia vecina. Los viajeros que deseen ir hasta la capital alicantina en Cercanías o Media Distancia podrán subirse a los vagones en la estación del Carmen, pero tendrán que completar su trayecto por carretera cuando lleguen a Torrellano, pasado Elche.

Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo con la programación de 170 servicios de autobús con más de 9.300 plazas para cubrir el tramo entre San Gabriel y Torrellano. Sin embargo, los trenes de Larga Distancia entre Cartagena y Valencia quedarán suspendidos tanto el sábado como el domingo.

Los trabajos que acomete Adif, tanto el pasado fin de semana como el siguiente, buscan renovar las travesas de la vía ferroviaria que recorre la línea C-1 de Cercanías entre Murcia y Alicante. «Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera entre Alicante y Torrellano para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Cercanías y para los servicios de Media Distancia que realizarán el trayecto en autobús entre las estaciones de Alicante Término y Torrellano en ambos sentidos», señala la compañía en un comunicado.