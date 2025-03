Limpiadoras del Reina Sofía de Murcia denuncian otro caso de acoso sexual: «Se quedó mirando fijamente, desnudo con el pene erecto»

Javier Pérez Parra Viernes, 28 de marzo 2025, 12:35 | Actualizado 17:28h. Comenta Compartir

Dos empleadas de limpieza del Hospital Reina Sofía han registrado una denuncia interna por acoso sexual. El presunto agresor pertenece al personal administrativo del centro, y el sindicato CGT reclama que sea apartado de forma cautelar. Uno de los episodios denunciados se produjo el pasado 30 de enero en uno de los vestuarios masculinos. «Siempre toco la puerta y aviso antes de entrar. No me respondió nadie, y estaba todo en silencio. Cuando ya estaba dentro me giré y de repente me encontré con un hombre que me miraba fijamente, completamente desnudo. Estaba apoyado en las taquillas, con el pene erecto y frotándose las manos», relata a LA VERDAD una de las denunciantes. «Es una mirada que no puedo olvidar, la llevo ahí clavada. Para llegar a la puerta y salir tuve que pasar a su lado. No se movió», explica.

Una segunda empleada de limpieza sufrió un episodio similar días después, según denuncia CGT y adelantó este viernes 'eldiario.es. En este caso, en un aseo. Según el relato de los hechos, la víctima «se encontró al hombre masturbándose. Se le quedó mirando y no paró ni se tapó». El servicio de limpieza del hospital está externalizado. Tras ponerse la adjudicataria en contacto con la Gerencia, se han tomado varias medidas: el vestuario masculino es ahora limpiado por hombres, y además se ha colocado un timbre para llamar previamente. Pero el secretario general de CGT, Julián Cuevas, denuncia que la Gerencia del hospital y el Servicio Murciano de Salud «no están respondiendo con el ritmo adecuado».

Tras comunicar la primera de las víctimas lo sucedido a su empresa, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Gerencia, si bien la denuncia interna no se registró hasta el 12 de marzo, explica esta empleada. Ahora se ha puesto en marcha el protocolo del SMS ante situaciones de acoso. Una vez activado este procedimiento, es la Unidad de Igualdad del SMS el organismo encargado de la investigación. «No entendemos por qué este administrativo no ha sido apartado del puesto», advierte Cuevas.

La Gerencia del área VII (Reina Sofía) manifestó este viernes que «desde que se tuvo conocimiento de los hechos se aplicaron medidas inmediatas y se activó el protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo». De acuerdo a dicho procedimiento, «procede una investigación de los hechos denunciados con audiencia a todas las partes, denunciantes, denunciado, testigos, etc». De esta investigación «derivarán las actuaciones pertinentes, ya sean de naturaleza cautelar o el inicio de actuaciones disciplinarias». La Gerencia manifiesta que «estas actuaciones deben realizarse con la serenidad y el tiempo preciso para una correcta investigación que garantice los derechos de todas las partes, entre ellos la confidencialidad».

Estos hechos se producen coinciden con la investigación abierta al jefe de Urgencias del Reina Sofía, que fue apartado el pasado mes de febrero tras una denuncia interna por presunto acoso sexual que sigue bajo investigación en el SMS. En este caso, el protocolo se activó en diciembre, después de que se recibiese una primera denuncia interna por parte de una MIR. La Unidad de Igualdad del SMS llevó a cabo una serie de entrevistas al personal del hospital que habría permitido recabar otros testimonios sobre comportamientos inapropiados.

Las «diligencias informativas» abiertas por el SMS tratan de aclarar si de la actuación de este facultativo del servicio de Urgencias del Reina Sofía «pudiera desprenderse un comportamiento tipificado como acoso sexual, a raíz de las manifestaciones de personal del hospital».