Mathieu Kessler y José Luján en una imange de archivo. Nacho García

La ley de Universidades insta a la UMU y a la UPCT a buscar fondos para su financiación por su cuenta

El rector de la Politécnica pide que esa recomendación no sea un «pretexto» para rebajar las asignaciones públicas

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:30

Las universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), tendrán que activarse más y pelear por ... obtener financiación adicional por su cuenta, al margen de las asignaciones de la Comunidad. El anteproyecto de la nueva ley regional de Universidades, que aún no ha sido aprobado pero que afronta su tramitación final, establece que las dos instituciones, «en cumplimento del principio de corresponsabilidad en la obtención de recursos para su financiación, procurarán el incremento gradual y sucesivo de sus ingresos a través de otras fuentes, permitiendo alcanzar, al margen del gasto público dedicado a las universidades por la Administración de la Región de Murcia, al menos el 30% de su financiación».

