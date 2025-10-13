La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

César Salcedo, en su consulta del Infantil de La Arrixaca, explica las características de la enfermedad ayudado de sendos modelos de un fémur y una cadera. Vicente Vicéns / AGM

La lesión en la cadera que se dispara por la obesidad infantil: «Nos llegan cuando ya no pueden ni caminar»

Más de la mitad de los pacientes de epifisiolisis de cadera llegan a Traumatología Infantil con retraso diagnóstico, lo que complica la intervención

Javier Pérez Parra

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:35

Comenta

Desde que se incorporó de las vacaciones de verano, el traumatólogo infantil César Salcedo ha intervenido en La Arrixaca a cinco niños de epifisiolisis ... de cadera, una patología que se produce cuando la cabeza del fémur se desliza y queda desencajada de la cavidad de la cadera. Este problema suele producirse durante la pubertad, porque el hueso es especialmente vulnerable al estar en crecimiento.

