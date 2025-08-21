La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad, Pablo Alberto Ruiz. Ayto. Las Torres de Cotillas

Vox cancela en Las Torres de Cotillas un rezo islámico en el polideportivo municipal

El acto «había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas», según el concejal Pablo Alberto Ruiz

LA VERDAD

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:51

El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, canceló un rezo islámico previsto en el polideportivo municipal «que había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas».

«Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos», manifestó Ruiz.

Desde Vox Las Torres de Cotillas reiteran «su compromiso con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos».

«Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio», concluyó el edil.

