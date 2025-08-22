Las Torres de Cotillas vive con expectación el inicio de unas fiestas marcadas por la alta participación La música en directo y los actos en honor a la Patrona volverán a tener un gran peso en la programación, que incorpora como novedad los autos locos

Las fiestas patronales de Las Torres de Cotillas arrancan hoy por la puerta grande con el tradicional pregón y la gala de coronación de las reinas de las fiestas, que verá también como se nombra 'Raspajo del Año' a José Antonio Fuentes, de la peña 20 de Copas.

La música en directo tendrá un año más un gran protagonismo en las fiestas, con algunos cabezas de cartel tan importantes como Camela (jueves 28 de agosto). Un día después, el campo de rugby acogerá el espectáculo 'Un viaje a los 90s', con las actuaciones de Viceversa, Rebeca, New Limit, Ku Minerva y Sensity World.

Otras citas con la música en directo apuntan a los conciertos Con 'P' de Pop (hoy, 22), a los tributos musicales de Mecano y El Último de la Fila (mañana, 23) o Estopa (jueves 28), La gran fiesta indie con Señor Aliaga (martes 26), Individuos (miércoles 27), la gala 'Las canciones de tu vida' (viernes 29), el tributo musical a Coco (viernes 29) o el concierto 'The kraken in wonderland' (sábado 30).

Ampliar Los actos litúrgicos se abren con la romería de la Patrona. Ayto. LTC

Entre los actos más reseñables que tienen a la Patrona como protagonista, hay que destacar la romería de la Virgen de La Salceda desde la Ermita del Coto (mañana, 23), así como la ofrenda de flores y frutos con salida desde la Ermita de la Cruz y llegada a la iglesia de Nuestra Señora de la Salceda, concluyendo la celebración con una misa huertana a las puertas del templo parroquial. Por último, el domingo 30 de agosto se celebrará la procesión de la Patrona. Y, luego, el municipio esperará hasta el 6 de septiembre para participar en la subida en romería hasta la Ermita del Coto.

Como novedad, este año se recupera la carrera de autos locos, que se celebrará en la calle Neptuno este domingo 24 de agosto,

Otros actos reseñables serán el XXXIX Festival Internacional de Folclore (mañana, 23), la actuación del mago Tony Bright (domingo 24), la corrida de toros benéfica (domingo 24), Gran Prix (lunes 25), la Noche de la brasa y la zurra (martes 26), Las Torres baila con Flow (martes 26), el Día de la Bicicleta (viernes 29), la paella gigante (viernes 29), el siempre esperado desfile de carrozas y comparsas (sábado 30) y la Quema del Raspajo, con el que se dan por finalizadas las fiestas.

Las peñas tienen un papel protagonista en las fiestas y demuestran hasta qué punto están arraigadas en el municipio, asegurando el relevo generacional. Entre las peñas, destacan las siguientes: 20 de Copas, Aires de Fiesta, Al son de Eva, Asociación Media Legua, Bohemia, Caña y Media, Comando Nature, Zindagi, El Vergel, Flow Estudio, Hoy se baila, La Coliflor, La Plataforma, La Rosquilla, La Unión hace la juerga, L'Almazara, Los Belicosos, Los Cierrabares, Los Crujientes, Los Desubicaos, Los Guerreros, Los hijos del whisky, Los Páharos, Los Parposos, Los Piratas del Cacique, Que se pare el mundo, Los últimos superbebientes, Te como la tostada, Rincón Pulpitero, Todoterreños, Whisky Blinders y Vuelven los Regüeltos.

Regresa la Feria Gastro-Raspajo Las Torres de Cotillas se prepara para acoger en plenas fiestas patronales la V Feria Gastro-Raspajo, un evento gastronómico organizado por la Concejalía de Comercio, del 24 al 30 de agosto, en la explanada Maestro Ángel Palazón. Esta cita ofrecerá a los asistentes la oportunidad de disfrutar de una amplia y diversa oferta gastronómica, con el formato de tapa más bebida por 5 euros. La propuesta culinaria será variada y ofrecida por un total de 11 establecimientos: Casa Pacorrín, Casa Motos, Salones Kids, Blitz Burger, La Preferida Tartas, bocatería-cervecería De Boca en Boca, confitería-pastelería Mayse, Mesón Artesano, Munashi Go, Ágora by Shinmai y cafetería-confitería Triana. «Esta feria es uno de los platos fuertes de nuestras fiestas, un punto de encuentro para los amantes de la buena comida y el buen ambiente pensado para disfrutar en familia o con amigos», destacan desde el Ayuntamiento.