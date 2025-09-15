La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La imagen titular de la Hermandad, portada por un grupo mixto. AYTO.

Los torreños arropan el 60 aniversario de la Cofradía del Santísimo Resucitado

La centenaria Campana de Auroros de Nuestra Señora del Rosario se sumó a la celebración

LA VERDAD

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:37

La Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado, de gran arraigo en el municipio de Las Torres de Cotillas, está de enhorabuena. El 60 aniversario de su fundación fue celebrado por todo lo alto con una emotiva misa cantada en la iglesia de Nuestra Señora de la Salceda, oficiada por el párroco titular, Antonio Sánchez, y dedicada a la memoria de los hermanos difuntos.

Entre los actos conmemorativos, celebrados en la noche del pasado domingo, se vivieron con especial fervor el descendimiento y besapié de la imagen titular de la Hermandad. Tras la eucaristía se impusieron insignias a los nuevos integrantes de la Junta Directiva

de la Hermandad, encabezada por José Vicente Bellver. Posteriormente, portado por un grupo mixto de anderos, el Cristo del Resucitado recorrió las principales calles aledañas arropado por vecinos y amigos de la cofradía, con la aportación especial de los cantos de la centenaria Campana de Auroros de Nuestra Señora del Rosario.

