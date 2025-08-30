El primer centro intergeneracional de la Región, en Las Torres de Cotillas, lleva el nombre de la Infanta Sofía El edificio, de dos plantas, ha sido concebido para que personas de distintas edades tengan un espacio de ocio común y para la convivencia

El alcalde y la consejera descubren la placa con el nombre del nuevo centro.

Las Torres de Cotillas dispone del primer centro intergeneracional de Las Torres de Cotillas, inaugurado el jueves por la noche y que se llamará Infanta Doña Sofía. La nominación tuvo lugar en un acto presidido por el alcalde, Pedro José Noguera, y la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz.

A este acto también asistieron los concejales de Políticas Sociales, María Dolores Sánchez, y de Familia, Emilio Serna, junto a la primera teniente de alcalde, Isabel Mª Zapata, y los concejales del equipo de gobierno, Pablo Alberto Ruiz y Amalia Pérez. «Doña Sofía encarna los valores de compromiso y conexión entre distintas generaciones, culturas y colectivos. Esos mismos valores son el alma y la razón de ser de este Centro Intergeneracional, un espacio donde conviven todos los torreños», destacó Noguera.

El nombramiento honorífico de este centro concebido para la convivencia y el ocio de personas de distintas edades y generaciones fue aceptado por la Casa Real y aprobado en pleno municipal el pasado mayo, con el respaldo de los grupos municipales del Partido Popular y Vox, así como la negativa del PSOE. Este nombramiento se propuso ya que la infanta Doña Sofía, segunda en la sucesión directa de la Corona Española, es una «persona que representa los valores y la conexión entre distintas generaciones, culturas y colectivos» que caracteriza a este edificio.

Este edificio municipal se ubica en una parcela de unos 1.330 m2 en la plaza Tirso de Molina, antes ocupada por el antiguo Hogar del Pensionista. Cuenta con dos plantas.

En la planta baja hay una zona joven de 145 metros cuadrados actualmente destinada a la biblioteca municipal, una ludoteca de 50 metros, un aula equipada para formación de cocina de 120 metros, un patio exterior ajardinado con aseos, parking, zonas de almacén, aseos y recepción.

Además, en la primera planta hay un despacho de 30 metros (donde se encuentra el Informajoven), un aula de nuevas tecnologías de 53 metros, dos salas de talleres de 49 metros cada una, una sala de formación múltiple de 56 metros, aseos y terraza.

La construcción y equipamiento de este edificio entró en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) 'Las Torres Conecta'.

